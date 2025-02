„Ohne Europa kein Frieden“: EU-Minister stellen sich gegen Trumps Ukraine-Strategie

Die europäischen Verteidigungsminister haben am Donnerstag in Brüssel deutlich gemacht, dass sie nicht von den geplanten Friedensgesprächen zur Ukraine ausgeschlossen werden wollen. Hintergrund ist die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu Verhandlungen zu treffen – ohne vorherige Einbindung europäischer Staaten oder der Ukraine selbst.

Die Reaktionen aus Europa ließen nicht lange auf sich warten. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot betonte:

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betonte gegenüber dem „Deutschlandfunk“, es dürfe keine Gespräche über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben, und auch die Europäer müssten beteiligt werden.

„Europa hat Sanktionen gegen Russland verhängt, Europa investiert in die Verteidigung der Ukraine und Europa wird den Wiederaufbau des Landes finanzieren“, betonte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur laut dem Onlineportal „Euractiv“. Daher sei es nicht hinnehmbar, dass der Kontinent außen vor bleibe.

Auch der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans argumentierte laut „Euractiv“, dass Europa die Instanz sein werde, die langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereitstellt: „Es gibt keine andere Möglichkeit, als mit am Tisch zu sitzen.“

Litauens Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė betonte, dass Europa auch eine militärische Verantwortung trage: „Es liegt an uns, ob wir außen vor bleiben oder ob wir den Erwartungen gerecht werden und unsere tatsächliche Fähigkeit unter Beweis stellen, für die Ukraine zu kämpfen, für unsere eigene Freiheit zu kämpfen.“

Die Unsicherheit über die US-amerikanische Haltung befeuert in Europa auch strategische Fragen. Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu stellte die Zukunft der NATO zur Debatte. „Historisch gesehen ist es richtig, zu sagen, dass es sich um das größte und stärkste Bündnis der Geschichte handelt. Aber die eigentliche Frage ist, ob das in zehn oder 15 Jahren immer noch der Fall sein wird“, sagte er, nachdem die USA – das mit Abstand größte und mächtigste NATO-Mitglied – signalisiert hatten, dass ihre Sicherheitsprioritäten anderswo, unter anderem in Asien, lägen.

Deutschland und Großbritannien versuchten, die Bedeutung einer geschlossenen westlichen Linie hervorzuheben. „Europa muss an den Verhandlungen beteiligt sein. Wir werden mit den Folgen dieses Friedensabkommens direkt leben müssen“, erklärte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Sein britischer Amtskollege John Healey betonte:

Am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, auf der europäische Diplomaten hoffen, die USA von einer Einbeziehung Europas überzeugen zu können. Trumps Team wird dort durch Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio vertreten sein, die sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wollen.

Selenskyj selbst hatte bereits zuvor auf der Plattform X klargestellt, dass er den Frieden nur gemeinsam mit seinen Partnern aushandeln wolle. „Wir glauben, dass die Stärke Amerikas zusammen mit der Ukraine und all unseren Partnern ausreicht, um Russland zum Frieden zu zwingen.“

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together.

We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what… pic.twitter.com/flmigxqtbl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025