Aktivisten stürmen Trump Tower: Pro-Palästina-Organisation demonstriert gegen Abschiebung

Hunderte pro-palästinensische Aktivisten haben am Donnerstag den Trump Tower in New York gestürmt. Mehrere Menschen wurden von der Polizei abgeführt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei bestätigte zunächst keine Festnahmen.

Die Gruppe, die offenbar die Sicherheitskräfte und die Polizei überrumpelt hatte, rief „Bekämpft Nazis, nicht Studenten“. Dabei handelte es sich um eine Anspielung auf Trumps Vorgehen gegen ausländische Studenten, die an pro-palästinensischen Protesten beteiligt waren.

BREAKING: Jewish American activists have taken over the lobby of Trump Tower in New York to demand the release of Palestinian activist Mahmoud Khalil, who faces deportation for protesting Israel’s war on Gaza. pic.twitter.com/2tHexHSSwp — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 13, 2025

Am Wochenende war der palästinensische Student und Aktivist Mahmoud Khalil von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, während pro-palästinensischer Proteste an der Columbia University in New York im vergangenen Jahr Hamas-freundliche Ansichten vertreten zu haben. Khalil war eines der bekanntesten Gesichter der Proteste wegen des Kriegs im Gazastreifen an der Universität. (afp/tp)