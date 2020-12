Putin ordnet umfassende Corona-Impfungen ab nächster Woche an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für die kommende Woche den Beginn umfassender Corona-Impfungen angeordnet.

In einer Videokonferenz am Mittwoch wies er die Leiterin der Corona-Taskforce, Tatjana Golikowa, an, bis Ende nächster Woche „groß angelegte Impfungen“ mit dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ zu ermöglichen. „Sputnik V“ befindet sich derzeit in der letzten Phase der klinischen Tests mit rund 40.000 Freiwilligen.

Laut Putin wurden inzwischen rund zwei Millionen Dosen hergestellt. Lehrer und Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen demnach zuerst geimpft werden. Kurz zuvor hatte Großbritannien als erstes westeuropäisches Land den Corona-Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer zugelassen und Impfungen ab kommender Woche angekündigt.

Große Hoffnung in „Sputnik V“

Auf Veranlassung von Putin hatte Russland bereits im August den vom Forschungszentrum Gamaleja entwickelten Impfstoff „Sputnik V“ zugelassen, ohne die letzte Testphase mit zehntausenden Probanden abzuwarten.

Hersteller und Gesundheitsministerium teilten vergangene Woche mit, dass „Sputnik V“ zu 95 Prozent wirksam sei, ohne allerdings weitere Details zu nennen. (afp)