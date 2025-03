Putin stellt Bedingungen – Wird Moskau der Waffenruhe zustimmen?

Kommt die 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine oder kommt sie nicht? Diese Frage beschäftigte die Beobachter am heutigen Donnerstag. Zwei Tage zuvor hatte die Ukraine bei einem Treffen in Saudi-Arabien mit einer US-Delegation ihre Bereitschaft zu einem Waffenstillstand erklärt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in einem Post auf der Plattform X im Hinblick auf die Waffenruhe:

The Ukrainian delegation provided me with a detailed report on its meeting with US representatives in Saudi Arabia, including the progress of negotiations and key aspects.

It is good that the conversation was entirely constructive. Ukraine is committed to moving quickly toward… pic.twitter.com/5chfbyUvjB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2025