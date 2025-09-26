Staatsmedien
Iran und Russland unterzeichnen Abkommen für 4 neue Atomkraftwerke im Iran
Das iranische Staatsfernsehen berichtet von einen neuen Abkommen zum Bau von Atomkraftwerken im eigenen Land.
Lesedauer: 1 Min.
Der Iran und Russland haben iranischen Staatsmedien zufolge ein Abkommen zum Bau neuer Atomkraftwerke im Iran unterzeichnet.
Wie das iranische Staatsfernsehen am Freitag berichtete, haben die russische Atomenergiebehörde Rosatom und das Unternehmen Iran Hormoz einen Vertrag im Umfang von 25 Milliarden Dollar (21,4 Milliarden Euro) zum Bau von vier Atomkraftwerken in Sirik in der südiranischen Provinz Hormosgan geschlossen.
Bisher hat der Iran nur ein Atomkraftwerk in Buschehr im Süden des Landes in Betrieb. (afp/red)
