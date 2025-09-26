Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Slowakei ändert Verfassung: Nur männlich und weiblich werden als Geschlechter anerkannt

vor 2 Stunden

Verfassungsschutz: Linksextremisten zielen auf Bahn - 300 Straftaten

vor 3 Stunden

Bundesrat lässt Haushalt passieren - Ausgaben von rund 500 Milliarden Euro

vor 3 Stunden

Preis für Butter fällt immer weiter

vor 3 Stunden

Kaufhold zur Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts gewählt

vor 4 Stunden

Militär und Zivilkräfte üben Krisenlogistik in Hamburg bis Samstag

vor 5 Stunden

Urteil: AfD muss Parteizentrale in Berlin frühzeitig verlassen

vor 5 Stunden

Trump zu Israels Übernahmeplänen im Westjordanland: „Es reicht.“

vor 6 Stunden

Cyberangriff auf Berliner Flughafen: Lage stabilisiert sich - Kernproblem kann noch Tage andauern

vor 7 Stunden

Wieder Alarm: Dänische Regierungschefin warnt vor Zunahme von Drohnenflügen

Logo Epoch Times
Staatsmedien

Iran und Russland unterzeichnen Abkommen für 4 neue Atomkraftwerke im Iran

Das iranische Staatsfernsehen berichtet von einen neuen Abkommen zum Bau von Atomkraftwerken im eigenen Land.

top-article-image

Irans plan weitere Atomkraftwerke. Symbolbild.

Foto: Abedin Taherkenareh/epa/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Iran und Russland haben iranischen Staatsmedien zufolge ein Abkommen zum Bau neuer Atomkraftwerke im Iran unterzeichnet.
Wie das iranische Staatsfernsehen am Freitag berichtete, haben die russische Atomenergiebehörde Rosatom und das Unternehmen Iran Hormoz einen Vertrag im Umfang von 25 Milliarden Dollar (21,4 Milliarden Euro) zum Bau von vier Atomkraftwerken in Sirik in der südiranischen Provinz Hormosgan geschlossen.
Bisher hat der Iran nur ein Atomkraftwerk in Buschehr im Süden des Landes in Betrieb. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.