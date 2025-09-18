Streit um Impfempfehlung: Anhörung im Senat soll Vorwürfe gegen Kennedy klären

Die kürzlich entlassene Direktorin der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC, Susan Monarez, erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. Bei einer Anhörung vor dem Senatsausschuss für Gesundheit in Washington, D.C. sagte sie, dass der Minister sie unter Druck gesetzt habe, Änderungen an dem Impfkalender für Kinder vorab zu genehmigen.

So habe Kennedy sie bei einem Treffen am 25. August 2025 angewiesen, sich zur Genehmigung aller Empfehlungen des CDC-Beratungsgremiums ACIP zu verpflichten, das die CDC in Fragen von Impfstoffen berät.

CDC-Leiterin sollte auch Mitarbeiter entlassen

„Er wies mich außerdem an, ohne Anlass für die Impfpolitik zuständige Beamte zu entlassen“, sagte sie. Der Gesundheitsminister habe sie zudem aufgefordert, zurückzutreten, wenn sie nicht bereit sei, die Anweisungen auszuführen.

„Ich antwortete, dass ich Empfehlungen nicht vorab genehmigen könne, ohne die Beweise zu prüfen, und dass ich keine Grundlage habe, wissenschaftliche Experten zu entlassen“, so Monarez weiter. Zwei Tage später, am 27. August 2025, gab das Weiße Haus ihre Entlassung bekannt. Zur Begründung hieß es, sie stimme nicht mit der Agenda „Make America Healthy Again“ von Präsident Donald Trump und Kennedy, zu dessen Zuständigkeitsbereich die CDC gehört, überein.

Der republikanische Vorsitzende des Senatsausschusses, Bill Cassidy, sieht einige von Kennedys Maßnahmen kritisch und lud daher Monarez sowie die nunmehr ehemalige CDC-Beamtin Dr. Debra Houry zur Anhörung ein. Houry war nach Monarez Entlassung zurückgetreten. „Das amerikanische Volk benötigt alle Fakten, nicht nur eine Version, die zu einer bestimmten Erzählung oder Agenda passt“, begründete Cassidy seinen Schritt.

Kennedy weist Anschuldigungen zurück

Kennedy selbst hatte bereits Anfang September bei einer Anhörung gegenüber Senatoren angegeben , dass er Monarez nicht unter Druck gesetzt habe, Empfehlungen des ACIP vorab zu genehmigen. Vielmehr habe die Direktorin versprochen, keine Empfehlungen des Ausschusses abzulehnen.

Er habe sich mit ihr getroffen, um sich die Zusage zu sichern, dass sie offen für die Genehmigung von Empfehlungen des Ausschusses sein werde. Dazu sei Monarez aber nicht bereit gewesen. Der Gesundheitsminister räumte auch ein, dass er sie angewiesen hatte, bestimmte CDC-Beamte zu entlassen. Namen nannten weder er noch Monarez.

Kennedy hat die CDC häufig für ihre bisherigen Maßnahmen kritisiert. Dazu gehörte auch die Empfehlung, während der COVID-19-Pandemie Kindern im Alter von nur zwei Jahren Masken aufzusetzen. „All diese unwissenschaftlichen Maßnahmen haben nichts gegen die Krankheit selbst bewirkt“, sagte er während der Anhörung und betonte die Notwendigkeit einer neuen Führung in der Behörde.

Keine wissenschaftlichen Erkenntnisse für Änderungen beim Impfkalender?

Gegenüber dem Senatsausschuss sagte Monarez außerdem, dass Kennedy ihr mitgeteilt habe, dass der Impfkalender für Kinder im September geändert werde und sie sich darauf einstellen müsse. „Wir kamen ins Gespräch, und ich schlug vor, dass ich offen für eine Änderung des Impfplans für Kinder wäre, wenn dies durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt würde. Er antwortete, dass es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Beweise im Zusammenhang mit dem Impfplan für Kinder gebe.“

Monarez ist eine langjährige Gesundheitsbeamtin mit einem Doktortitel in Mikrobiologie und Immunologie. Sie ist die erste CDC-Direktorin seit 1953 ohne medizinischen Abschluss.

Nach ihrer Entlassung hatten die Anwälte von Monarez erklärt, sie sei ins Visier genommen worden, weil sie sich „geweigert habe, unwissenschaftliche, rücksichtslose Anweisungen zu billigen und engagierte Gesundheitsexperten zu entlassen“.

Laut Senator Cassidy werden nun Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums zu einer Anhörung beim Gesundheitsausschuss eingeladen. Sie hätten dann Gelegenheit, auf die Vorwürfe von Monarez und Houry zu reagieren.