Ticker Alaska-Gipfel | Kreml: Trump wird Putin am Flughafen persönlich empfangen – Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant

Putin und Trump treffen sich auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska am 15. August 2025. Der Gipfel beginnt nach Angaben aus Moskau um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ). Im Anschluss wollen die beiden Staatschefs nach Angaben des Kreml bei einer gemeinsamen Pressekonferenz die Ergebnisse der Verhandlungen zusammenfassen.

Das bilaterale Treffen soll einen Dreiergipfel mit Präsident Wolodymyr Selenskyj vorbereiten. Trump spricht von einem möglichen „Geben und Nehmen“ bei Grenzen, doch Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen ab.

Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass sich Trump und Putin zu einem bilateralen Gipfel treffen. Ein Überblick des Gipfels.



15. August 18:59 Uhr

Selenskyj drängt auf Dreier-Treffen mit Trump und Putin

Kurz vor direkten Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und russischen Präsident Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska drängt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf ein Dreier-Treffen. „Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland müsse den gegen sein Land begonnenen Krieg beenden. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.

Der Berater in Selenskyjs Büro, Mychajlo Podoljak, verkündete für Kiew wichtige Kriterien zur Bewertung der amerikanisch-russischen Gespräche in Alaska. Demnach müsse „unverzüglich eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe“ erreicht werden, schrieb Podoljak bei Telegram.

Kiew erwarte zudem trilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA, die mit den europäischen Staaten abgestimmt sein müssten. Des Weiteren sollte allen Abnehmern russischer Rohstoffe mit Isolation und dem Verlust von Märkten gedroht werden. „Zuerst hört das Sterben von Menschen auf, dann beginnt die Politik“, schrieb der Berater.

18:14 Uhr

Kreml: Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant

Der Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. „Wir gehen davon aus, dass es zunächst ein persönliches Gespräch geben wird. Das wird unter Beteiligung der Berater ablaufen. Dann wird es Gespräche innerhalb der Delegationen geben, möglicherweise in der Form eines Arbeitsessens“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem staatlichen TV-Sender Perwy Kanal.

„Danach werden sich die Staatschefs für einige Zeit zurückziehen und dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammenkommen“, sagte er. Zuvor hatte Peskow gesagt, dass Putin pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) ankommen werde. Trump hole ihn persönlich am Flugzeug ab. Putin startete mit dem Flugzeug von Magadan im Fernen Osten, wo er mehrere Termine hatte. Die Flugzeit für die Strecke bis nach Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet.

16:58 Uhr

Kreml: Trump wird Putin am Flughafen in Alaska persönlich empfangen

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben aus Moskau Wladimir Putin nach dessen Landung am Flughafen im US-Bundesstaat Alaska persönlich empfangen. „Um genau 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) soll der Präsident (Putin) landen. Präsident Trump wird ihn am Flugzeug empfangen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow kurz vor Putins Abflug am Freitag zu russischen Staatsmedien.

16:22 Uhr

Belarussische Staatsmedien: Trump telefoniert vor Putin-Gipfel mit Lukaschenko

Wenige Stunden vor seinem Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump nach Angaben aus Belarus mit dem belarussischen Präsidenten und Putin-Verbündeten Alexander Lukaschenko telefoniert. Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete am Freitag von dem Telefonat, ohne Details zu nennen.

15:35 Uhr

Selenskyj: „Es ist Zeit, den Krieg zu beenden“

Kurz vor dem Treffen: „Es ist Zeit, den Krieg zu beenden“, sagte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in einer Online-Botschaft.

Die dafür nötigen Maßnahmen „muss Russland ergreifen“. Der ukrainische Präsident fügte hinzu: „Wir zählen auf Amerika.“

15:03 Uhr

Trump in Air Force One: Kiew wird selbst entscheiden

US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, dass er mit Kremlchef Wladimir Putin keine Vereinbarungen ohne Einbezug der Ukraine treffen wird.

Zwar werde er mit Putin bei dem weltweit beachteten Treffen in Alaska am Abend mitteleuropäischer Sommerzeit auch über den „Austausch“ von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen:

„Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln“, sagte Trump vor Reportern in der Air Force One.

Trump beschrieb seine Rolle darin, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.

Zudem betonte Trump seine Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten in der Ukraine-Frage. Putin bezeichnete er unterdessen als „klugen Kerl“ – ein solcher sei er aber ebenfalls.

„Es herrscht auf beiden Seiten großer Respekt.“ Putin bringt zahlreiche Wirtschaftsbosse aus Russland mit und hat großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit den USA, so Trump weiter.

Falls Putin aber keinen Frieden in der Ukraine anstrebe, drohte der US-Präsident mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für Moskau.

14:41 Uhr

Trump reist nach Alaska ab

US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska. „Hohe Einsätze“, schrieb Trump vor seinem Abflug am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Kurz darauf trat er den fast siebenstündigen Flug an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One von Washington nach Anchorage in Alaska an.

13:50 Uhr Trump vor der Reise: „Hohe Einsätze“

Präsident Donald Trump veröffentlichte eine einfache Nachricht, als er sich auf die Reise nach Alaska vorbereitete, um sich mit Putin zu treffen.

„HOHE EINSÄTZE“, schrieb er auf Truth Social.