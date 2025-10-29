Logo Epoch Times

Valencia trauert - ein Jahr nach der Flutkatastrophe

Zwei Mitarbeiter deutscher Tochterfirma in den USA getötet

Niederlande-Wahl: Wilders laut Prognose nicht mehr stärkste Kraft

US-Zentralbank Fed senkt Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte

Frankreich reformiert Sexualstrafrecht: „Nur Ja heißt Ja“

Gutachter: Mutmaßlicher Aschaffenburg-Messerstecher weiter gefährlich

Russland testet neuartige Unterwasserdrohne „Poseidon“

Riesiges Arsenal in Nordrhein-Westfalen: Noch ein geheimer Waffenraum entdeckt

Louvre-Einbruch: Festgenommene haben teilweise gestanden

CDU-Gruppe fordert Kurskorrektur

16 Prozent mehr Umsatz im Jahresvergleich

Trotz EU-Strafe: Google-Mutter steigert Gewinn um ein Drittel

Die EU-Kommission verhängte eine Strafe von fast drei Milliarden Euro gegen Google. Der Internet-Konzern verdaute die Belastung problemlos.

Googles Anzeigenerlöse sind der Geldbringer des Internet-Konzerns. (Archivbild)

Foto: Andrej Sokolow/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Googles Mutterkonzern Alphabet hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe in der EU um rund ein Drittel gesteigert.
Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September rund 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die EU-Kommission wirft Google und Alphabet Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.
Den Umsatz steigerte Alphabet im Jahresvergleich um 16 Prozent auf knapp 102,35 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Werbegeschäft floriert

Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar. Der Internet-Konzern gestaltet seine Suchmaschine gerade mit Künstlicher Intelligenz um.
Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld.
Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund fünf Prozent zu. (dpa/red)

