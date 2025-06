NATO-Gipfel: Fünf-Prozent-Ziel beschlossen – Trump verspricht Schutz gegenüber Mitgliedstaaten

Auf dem NATO-Gipfel am Mittwoch in Den Haag haben die Verbündeten eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben vereinbart. Jeder Bündnispartner verpflichtet sich, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren. US-Präsident Donald Trump bekannte sich auch zur Bündnispflicht der gegenseitigen Verteidigung: „Wir stehen voll und ganz hinter ihnen“, sagte Trump mit Blick auf die NATO-Partner.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sprach von „historischen, umwälzenden Beschlüssen“ beim Treffen der Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verwies zur Begründung für die höheren Verteidigungsausgaben erneut auf die „Bedrohung“ insbesondere durch Russland.

Die NATO-Partner haben beschlossen, bis 2035 mindestens 3,5 Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur auszugeben. Das entspricht zusammen den fünf Prozent, die Trump von den Bündnispartnern gefordert hatte. Die Aufteilung basiert auf einem Vorschlag von NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Rutte bestätigt: „Keine Alternative“ zum Fünf-Prozent-Ziel

Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt Zweifel gesät, ob sein Land den NATO-Partnern im Falle eines Angriffs beistehen würde, wie es in Artikel Fünf des Nordatlantikvertrags vorgesehen ist. Im Wahlkampf hatte er gedroht, nur denjenigen Ländern zu helfen, die seiner Ansicht nach genug für ihre Verteidigung ausgeben.

Noch im Flugzeug auf dem Weg nach Den Haag hatte der US-Präsident auf eine Frage zur Beistandsverpflichtung nach Artikel Fünf geantwortet, dies hänge „von der Definition ab“. Es gebe „zahlreiche Definitionen von Artikel Fünf“.

An der Seite Ruttes in Den Haag bekannte sich der US-Präsident nun aber zur Beistandsverpflichtung der NATO. Er nannte zudem die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent „einen großen Sprung“ im Vergleich zu den 2014 von der NATO beschlossenen zwei Prozent.

Rutte hatte zuvor bereits betont, für ihn bestehe „absolute Klarheit darüber, dass die Vereinigten Staaten sich voll und ganz der NATO und dem Artikel Fünf verpflichtet fühlen“. Es gebe allerdings von Seiten der USA die Erwartung, „dass die Kanadier und die Europäer ihre Ausgaben beschleunigen“, fügte er hinzu.

Rutte betone, es gebe bei den NATO-Partnern angesichts der Bedrohung aus Russland und der internationalen Sicherheitslage die „feste Überzeugung“, dass es „keine Alternative“ zum Fünf-Prozent-Ziel gebe. „Wir müssen das wirklich tun“, verdeutlichte er.

Auch Merz warnte bei seinem ersten NATO-Gipfel, Russland bedrohe nicht nur die Ukraine, sondern „den gesamten Frieden, die gesamte politische Ordnung unseres Kontinents“. Insbesondere die europäischen NATO-Partner müssten „in den nächsten Jahren mehr tun“, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu sichern, sagte der Kanzler. Dabei betonte er mit Blick auf Trump, es gehe dabei nicht darum, „irgendjemandem einen Gefallen zu tun“.

Berlin will Ziel von 3,5 Prozent Verteidigungsausgaben bereits bis 2029 erfüllen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ging im ZDF davon aus, dass die USA zum NATO-Beistandspakt stehen. Auch er sagte, beim Fünf-Prozent-Ziel gehe es nicht darum, dem US-Präsidenten einen Gefallen zu tun, sondern um Einsicht und die richtigen Schlussfolgerungen. In den vergangenen Jahren sei viel zu wenig in Streitkräfte und Verteidigung investiert worden.

Die NATO-Länder hatten sich im Vorfeld des Gipfels auf das Fünf-Prozent-Ziel geeinigt. Einige Länder, insbesondere Spanien, hatten jedoch erheblich Zweifel an dessen Umsetzbarkeit geäußert. Auf die Frage, ob er beim Gipfel Widerstand von Spanien erwarte, sagte Rutte: „Darüber mache ich mir keine Sorgen.“ Er verstehe aber, dass die Politiker in Zeiten knapper Kassen vor „schwierigen Entscheidungen“ stünden.

Deutschland hatte sich bereits vor Wochen hinter Ruttes Vorschlag zu den Verteidigungsausgaben gestellt. Anfang der Woche verlautete aus Regierungskreisen, dass Berlin das Ziel von 3,5 Prozent Verteidigungsausgaben bereits bis 2029 erfüllen will.

Trump nennt Selenskyj einen „netten Kerl“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm anders als bei vorigen NATO-Gipfeln nicht an der zentralen Sitzung der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch teil. Nach der Sitzung war allerdings ein Treffen zwischen Trump und Selenskyj in Den Haag geplant.

Der US-Präsident nannte seinen ukrainischen Kollegen am Rande des Gipfels einen „netten Kerl“ und sprach von „Fortschritten“ in den Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ende Februar war es bei Selenskyjs Besuch bei Trump im Weißen Haus in Washington zu einem Eklat gekommen.

Rutte sagte, die Unterstützung der Nato für Kiew sei „unerschütterlich“ und würde fortbestehen. Eine Erwähnung des noch vor einem Jahr beim Gipfel in Washington als „unumkehrbar“ bezeichneten Wegs der Ukraine in die NATO wird es mit Rücksicht auf die USA in der Gipfelerklärung jedoch nicht geben. Washington steht nach Trumps Amtsantritt einem Nato-Beitritt der Ukraine äußerst kritisch gegenüber.

Noch deutlicher wurde am Mittwoch der russlandfreundliche ungarische Ministerpräsident Viktor Orban: „Die NATO hat in der Ukraine nichts zu suchen.“

Vor Trumps erneutem Amtsantritt im Januar waren die USA der wichtigste Unterstützer der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges. Unter Trump haben die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung allerdings deutlich zurückgefahren und sind näher an Russland herangerückt.

Merz wünscht Sanktionen von Trump

Merz hat Trump bei einem Treffen am Rande des Nato-Gipfels erneut zu schärferen Sanktionen gegen Russland aufgerufen. „Es wird keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben. Wir müssen den wirtschaftlichen Druck auf Moskau erhöhen“, sagte er zum Abschluss des Nato-Gipfels in Den Haag vor Journalisten.

Merz: 18. EU-Sanktionspaket alleine wird nicht reichen

Merz sagte, er habe Trump bei dem Gespräch angesichts der Lage in der Ukraine „unseren dringenden Wunsch vorgetragen, doch jetzt auch auf amerikanischer Seite zu weiteren Sanktionen gegenüber Russland zu kommen“. Die Europäische Union (EU) werde ihr 18. Sanktionspaket gegen Russland beim am Donnerstag beginnenden Gipfel in Brüssel endgültig auf den Weg bringen. „Aber das alleine wird nicht reichen. Wir brauchen hier auch eine stärkere Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika an solchen Sanktionen.“

Kanzler an Trump: Im US-Senat geplante Sanktionen in Kraft setzen

Der Kanzler sagte, ein entsprechendes Sanktionspaket werde im US-Senat möglicherweise in den nächsten Tagen zur Abstimmung stehen. Er habe Trump ermutigt, dieses Paket in Kraft zu setzen, „damit auch Amerika hier noch einmal einen höheren Druck ausübt auf Moskau, damit Moskau an den Verhandlungstisch zurückkehrt“. Der entsprechende Meinungsbildungsprozess Trumps sei noch nicht abgeschlossen, sagte der Kanzler: „Ich habe den Eindruck, dass er intensiv darüber nachdenkt, was er tun kann.“

Er habe Trump „noch einmal gesagt, dass es jetzt vor allem in seiner Hand liegt, eine entsprechende weitere Hilfestellung zu geben“, sagte Merz. Dieser könne das Momentum nach den US-Angriffen auf den Iran nutzen, „nicht militärisch, aber handelspolitisch“. Die EU habe ihre Sanktionsmöglichkeiten objektiv fast ausgeschöpft. Was im US-Senat vorbereitet werde, betreffe vor allem China und Indien. „Das sind Sanktionen, die können nur die Vereinigten Staaten von Amerika verhängen, nicht die Europäische Union.“ (afp/dpa/red)