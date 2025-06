Die USA sind in den Krieg eingetreten – Trump wendet sich an die Nation

In der Nacht zum Sonntag hatten sich die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und nach den Worten von US-Präsident Donald Trump die drei wichtigsten iranischen Atomanlagen in Natans, Fordo und Isfahan angegriffen.

Am späten Samstagabend (Ortszeit) wandte sich der US-Präsident in einer Ansprache an die Nation. Die Rede sehen Sie hier in voller Länge:

Was hat Trump gesagt?

„Vor Kurzem hat das US-Militär massive, präzise Luftangriffe auf drei zentrale Atomanlagen des iranischen Regimes durchgeführt: Fordo, Natanz und Esfahan. Diese Namen hat die Welt seit Jahren gehört. Dort wurde ein furchtbar zerstörerisches Programm aufgebaut.

Unser Ziel war die Zerstörung der iranischen Kapazitäten zur Urananreicherung und die Beendigung der nuklearen Bedrohung durch den weltweit größten staatlichen Sponsor des Terrors.

Heute Abend kann ich der Welt berichten: Die Angriffe waren ein spektakulärer militärischer Erfolg. Irans zentrale Atomanlagen zur Urananreicherung wurden vollständig und restlos vernichtet. Der Iran, der Tyrann des Nahen Ostens, muss jetzt Frieden schließen. Tut er das nicht, werden zukünftige Angriffe noch größer und deutlich einfacher sein.

Seit 40 Jahren ruft der Iran: ‚Tod Amerika, Tod Israel.‘ Sie haben unsere Leute getötet, ihnen mit Sprengfallen Arme und Beine abgerissen – das war ihre Spezialität. Über 1.000 unserer Landsleute haben wir verloren, Hunderttausende sind im Nahen Osten und weltweit durch ihren Hass ums Leben gekommen. Besonders viele durch General Qassim Soleimani. Ich habe schon vor langer Zeit entschieden, dass ich das nicht weiter zulassen werde. Es wird nicht weitergehen.

Ich möchte Premierminister Bibi Netanyahu danken und ihm gratulieren. Wir haben als Team zusammengearbeitet – vielleicht besser als je ein Team zuvor. Wir haben einen großen Schritt gemacht, um diese schreckliche Bedrohung für Israel zu beseitigen. Ich danke dem israelischen Militär für seine großartige Arbeit.

Und vor allem beglückwünsche ich die großartigen amerikanischen Patrioten, die heute Abend diese beeindruckenden Maschinen geflogen haben, sowie das gesamte US-Militär zu einer Operation, wie sie die Welt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.

Hoffentlich werden wir ihre Dienste in dieser Form nicht mehr benötigen. Ich wünsche es mir. Ich möchte auch General Dan „Razin“ Caine, dem Vorsitzenden des Generalstabs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, gratulieren – ein großartiger General – und allen brillanten militärischen Köpfen, die an diesem Angriff beteiligt waren.

Doch bei allem: Es kann so nicht weitergehen. Es wird entweder Frieden geben – oder eine Tragödie für den Iran, schlimmer als alles, was wir in den letzten acht Tagen gesehen haben. Es gibt noch viele Ziele. Das heutige war mit Abstand das schwierigste und womöglich das gefährlichste.

Aber wenn der Frieden nicht schnell kommt, werden wir auch die anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Können angreifen. Die meisten von ihnen können innerhalb weniger Minuten ausgeschaltet werden.

Kein anderes Militär auf der Welt hätte tun können, was wir heute Nacht getan haben. Nicht einmal annähernd. So etwas hat es in der Geschichte der Militärs noch nie gegeben.

Morgen früh um 8 Uhr werden General Caine und Verteidigungsminister Pete Hegseth im Pentagon eine Pressekonferenz geben. Ich möchte allen danken – und besonders Gott. Ich möchte einfach sagen: Wir lieben dich, Gott, und wir lieben unser großartiges Militär. Beschütze sie. Gott segne den Nahen Osten. Gott segne Israel. Und Gott segne Amerika. Vielen Dank. Danke.“

(dl/dpa)