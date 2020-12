Trump: Forensischer Bericht über Dominion Wahl-Maschinen „zeigt massiven Betrug“

US-Präsident Donald Trump äußerte sich offensichtlich erleichtert über die Ergebnisse der forensischen Prüfung von 22 Dominion Wahlmaschinen. Er lobte den Richter, der die Untersuchung zugelassen hatte.

Das Unternehmen „Allied Security Operations Group“ (ASOG) führte in diesem Monat ein forensisches Audit von 22 Dominion-Wahlsystemen in Antrim County, einem kleinen Landkreis im US-Bundesstaat Michigan, durch. Die Ergebnisse wurden am Montag veröffentlicht.

Der vorläufige Bericht sei eine großartige Nachricht, schrieb US-Präsident Donald Trump am Dienstag in den sozialen Medien.

Das ist BIG NEWS. Dominion Voting Machines sind eine Katastrophe im ganzen Land. Sie haben die Ergebnisse einer erdrutschartigen Wahl verändert. Kann nicht zulassen, dass dies geschieht,“ schreibt Trump.

In einem anderen Post merkte er an: „Viele Trump-Stimmen wurden verschoben“, um sie dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hinzuzufügen. „Diese Fake-Wahl kann nicht länger bestehen. Bewegt euch, Republikaner.“

In einem ersten Beitrag über den Bericht am Montag, sagte Trump, es „zeigt massiven Betrug.“

Untersuchungsgruppe: Ergebnisse hätten nicht zertifiziert werden dürfen

Im Bericht heißt es, dass das Wahlsystem von Dominion „absichtlich und zielgerichtet mit inhärenten Fehlern entworfen wurde, um systematischen Betrug zu ermöglichen und Wahlergebnisse zu beeinflussen.“

„Das System erzeugt absichtlich eine enorm hohe Anzahl von Stimmzettelfehlern. Die elektronischen Stimmzettel werden dann zur Wertung weitergeleitet. Die absichtlichen Fehler führen zu einer Massenauswertung von Stimmzetteln ohne Aufsicht, ohne Transparenz und ohne Prüfpfad. Dies führt zu Wähler- oder Wahlbetrug. Auf der Grundlage unserer Studie kommen wir zu dem Schluss, dass das Dominion-Wahlsystem in Michigan nicht eingesetzt werden sollte. Wir kommen ferner zu dem Schluss, dass die Ergebnisse von Antrim County nicht hätten zertifiziert werden dürfen“, schrieb Russell Ramsland Jr., Mitbegründer der „Allied Security Operations Group“, in dem Dokument.

Ramsland und andere inspizierten den Wahlverwaltungsserver des Countys, auf dem Dominion Democracy Suite 5.5.3-002 lief. Sie untersuchten neben dem Server Flash-Karten und USB-Sticks.

Trump lobt Richter

Anfang Dezember wurde die Überprüfung der Wahlmaschinen in Antrim County von Richter Kevin A. Elsenheimer angeordnet (pdf). Anlass war nicht die Präsidentschaftswahl, sondern eine Abstimmung im Landkreis über die Eröffnung eines Geschäfts zum Verkauf von Marihuana, bei der es ebenfalls zu Unregelmäßigkeiten kam.

Am Montag stimmte Richter Kevin Elsenheimer der Veröffentlichung der Ergebnisse zu. Trump lobte den Richter und nannte ihn „hoch angesehen“.

Danke für die Genialität, die Tapferkeit und den Patriotismus des Richters. Er sollte eine Medaille bekommen!“, fügte er hinzu.

Die Staatssekretärin von Michigan, Jocelyn Benson, eine Demokratin, und die Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, behaupteten, der Bericht enthalte keine „glaubwürdigen Beweise für weit verbreiteten Betrug oder Fehlverhalten.“

Dominion hat auf Bitten um eine Stellungnahme nicht reagiert.

Der demokratische Präsidentschaftsanwärter Joe Biden erklärte sich am Montag zum Wahlsieger und behauptete, dass es keinen Wahlbetrug gegeben habe.

Trump und seine Kampagne fechten die Ergebnisse in wichtigen umkämpften Staaten an. Sie machten deutlich, dass die Wahl noch nicht vorbei sei. Die Epoch Times benennt zu dieser Zeit noch keinen Sieger. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)