Der ehemalige Präsident Donald Trump kommt am 22. Oktober 2022 zur "Save America"-Kundgebung in Robstown, Texas, an. Foto: Brandon Bell/Getty Images

Das Super-PAC* des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hat diesen Monat 20 Millionen Dollar an ein anderes PAC gespendet, das für die Förderung der von Trump unterstützten Kandidaten zuständig ist.

Das PAC* vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Save America, spendete 20 Millionen Dollar an Make America Great Again Inc. (MAGA-Inc.). Das geht aus den am 27. Oktober veröffentlichten Anmeldungen ( pdf ) bei der Federal Election Commission hervor.

*PAC = Political Action Committee. Ein populärer Begriff für ein politisches Komitee, das gegründet wurde, um Geld zu sammeln und auszugeben, um die Wahlchancen von Kandidaten zu beeinflussen.

Unterstützung schwieriger Kandidaten

Trump gründete Save America kurz nach seiner Wahlniederlage 2020. Er wollte damit der Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen 2022 helfen, das Repräsentantenhaus und den Senat zurückzuerobern. Die Organisation war bei der Beschaffung von Geldern sehr erfolgreich und verfügt derzeit über 105 Millionen Dollar in ihren Kassen. Ein Geschworenengericht ermittelt aber gegen sie wegen angeblicher Irreführung der Spender.

MAGA-Inc ist ein weiteres PAC, das von Trump favorisierte republikanische Kandidaten in umkämpften Zwischenwahlen im ganzen Land unterstützt. Es ist stark in schwierigen Wahlkämpfen engagiert, in denen die Republikanische Partei anscheinend an Boden verliert.

Obwohl MAGA-Inc seine Satzung erst vor einem Monat einreichte, hat die Organisation bereits mehr als 32 Millionen Dollar gesammelt. Weitere 8,9 Millionen Dollar erhielt sie von einem anderen mit Trump verbündeten PAC und 1,5 Millionen Dollar von dem Spender Timothy Mellon.

Trump-Verbündete gründeten das PAC, um Geld im Namen von Kandidaten ausgeben zu können. Im Gegensatz zu direkten Beiträgen zu politischen Kampagnen können solche Ausgaben in unbegrenzter Höhe getätigt werden. Dieses nutzt das PAC anscheinend aus. Im letzten Monat hat es mehr als 8 Millionen Dollar für von Trump unterstützte Kandidaten bezahlt.

MAGA-Inc hat in diesem Monat mehrere Millionen Dollar für Anzeigen in Senatswahlen in Arizona, Georgia, Nevada, Ohio und Pennsylvania ausgegeben. In jedem dieser umkämpften Staaten haben die von Trump unterstützten Kandidaten begonnen, bei der Mittelbeschaffung hinter den demokratischen Gegnern zurückzubleiben.

Rekordverdächtige Wahlausgaben

Die finanziellen Endspielzüge von Trump und den mit ihm verbündeten PACs kommen inmitten eines konfliktreichen und rekordverdächtigen Zwischenwahlzyklus. In Bezug auf die Wahlkampfgelder könnte er sogar die Präsidentschaftswahlen 2020 übertreffen.

Während im Wahljahr 2020 rund 9,02 Milliarden Dollar ausgegeben wurden, werden es im Jahr 2022 voraussichtlich mehr als 9,67 Milliarden Dollar sein, ermittelte das Marktforschungsunternehmen AdImpact.

Zum Vergleich: Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 zwischen Trump und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton gaben die Parteien 2,57 Milliarden Dollar für den Wahlkampf aus.

„Obwohl 2022 kein Jahr der Präsidentschaftswahlen ist, gibt es immer noch viele hochkarätige und harte Wettkämpfe. Diese werden das historische Niveau der Ausgaben für politische Werbung bis zum November noch anheizen“, heißt es in einem Bericht von AdImpact.

„Im Jahr 2020 sahen wir historische Summen an politischen Werbeausgaben in den Wahlen zum Repräsentantenhaus und erwarten, dass dieser Präzedenzfall die neue Norm werden wird.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Trump PAC Donates $20 Million to Support Embattled Midterm Candidates“ (redaktionelle Bearbeitung jw)