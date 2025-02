Trump: Ukraine-Krieg könnte „innerhalb von Wochen“ enden

Russland sei bereit, die Absicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine durch europäische Truppen zu akzeptieren, erklärte der US-Präsident Macron. „Europäische Truppen könnten als Friedenssoldaten in die Ukraine gehen“, um die Einhaltung eines möglichen Abkommens zu überwachen, sagte Trump. Der russische Präsident Wladimir Putin „wird das akzeptieren, er hat kein Problem damit“.

Macron sagte, die Europäer seien zur Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine bereit. Zugleich betonte der französische Präsident aber auch, zur Absicherung einer Friedenslösung sei eine „starke“ Beteiligung der USA erforderlich.

Die ukrainische Regierung müsse an Gesprächen über eine Beendigung des seit drei Jahren andauernden Krieges beteiligt werden, betonte Macron. In der vergangenen Woche hatten ranghohe Delegationen aus den USA und Russland erstmals über die Ukraine beraten, Vertreter aus Kiew oder aus der EU saßen dabei nicht mit am Tisch. Dies löste bei der ukrainischen Regierung und europäischen Politikern Befürchtungen aus, Trump und Putin könnten über ihre Köpfe hinweg über die Zukunft der Ukraine entscheiden. (afp)