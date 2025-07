Trump verklagt „Wall Street Journal“ auf mindestens zehn Milliarden Dollar

US-Präsident Donald Trump hat wegen eines „verleumderischen“ Berichts, der ihn mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung bringt, Klage gegen das „Wall Street Journal“ (WSJ) eingereicht.

In seiner am Freitag (Ortszeit) in Florida gegen die Zeitung und den Medienmogul Rupert Murdoch eingereichten Klage verlangt Trump mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) Schadenersatz.

Angeblicher Brief 2003 an Epstein

Die Autoren hätten „diese Geschichte erfunden, um den Ruf und die Integrität von Präsident Trump zu schädigen und ihn in einem falschen Licht darzustellen“, heißt es in der Klage.

Der Herausgeber der Zeitung, Dow Jones, erklärte, er werde sich „energisch verteidigen“ und verwies auf sein Vertrauen in die „Sorgfalt und Genauigkeit unserer Berichterstattung“.

Das „Wall Street Journal“ hatte am Donnerstag über einen Brief berichtet, den Trump 2003 an Epstein verfasst haben soll.

Der US-Regierung wollte Licht in den Skandal um den US-Milliardär bringen, der 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden wurde. Dem Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben.

Am Donnerstag stellte Trump die Offenlegung juristischer Dokumente in dem Fall in Aussicht. Trump schrieb bei Truth Social, er habe „aufgrund des lächerlichen Ausmaßes an Aufmerksamkeit, die Jeffrey Epstein zuteil wird“, Justizministerin Pam Bondi gebeten, bestimmte Gerichtsdokumente zu dem Fall zu veröffentlichen.