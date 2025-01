Trump: Wir bereiten Treffen mit Putin vor – Moskau offen für Gespräche

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Der designierte US-Präsident Donald Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin vor.

„Er will, dass wir uns treffen, und wir sind dabei, das zu organisieren“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) vor einem Treffen mit republikanischen Gouverneuren in seiner Residenz Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Bei dem geplanten Treffen soll es demnach um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen.

Der russische Präsident hatte Mitte Dezember gesagt, er sei „jederzeit“ zu einem Treffen mit Trump bereit. Er habe seit mehr als vier Jahren nicht mit Trump gesprochen, so Putin Mitte Dezember bei seiner jährlichen Pressekonferenz.

„Ich bin dazu bereit, natürlich. Jederzeit.“ Er sei sich sicher, „dass wir uns viel zu sagen haben“, fügte der Kreml-Chef hinzu. Russland sei bereit für „Verhandlungen und Kompromisse“.

Putin offen für Gespräche

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben des Kreml „offen“ für Gespräche mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

„Der Präsident hat mehrfach betont, dass er offen ist für Kontakte zu internationalen Spitzenpolitikern, darunter der Präsidenten der USA, einschließlich Donald Trump“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am 10. Januar vor Journalisten in Moskau.

Moskau begrüße Trumps „Bereitschaft, Probleme durch Dialog zu lösen“, fügte Peskow hinzu. Es gebe keine Vorbedingung für ein solches Treffen.

Ukraine ist besorgt

Trump tritt am 20. Januar sein Amt an. Er hatte im Wahlkampf die US-Militärhilfe für die Ukraine wiederholt kritisiert und angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme „binnen 24 Stunden“ wiederherzustellen.

Dies stieß in der Ukraine und in den Hauptstädten der Verbündeten auf Skepsis, Kiew befürchtet, Trump könne die Ukraine zu großen Zugeständnissen an Moskau zwingen.

Die USA sind seit Kriegsbeginn vor knapp drei Jahren mit Abstand der größte Unterstützer Kiews. 65,9 Milliarden Dollar (rund 63,9 Milliarden Euro) an „Sicherheitsunterstützung“ hat Washington nach Angaben des Pentagon bereitgestellt.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass der designierte US-Präsident Donald Trump Russland zu Friedensgesprächen zwingen und den Krieg in der Ukraine beenden kann.

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem US-Podcaster Lex Fridman sagte Selenskyj, dass der Republikaner entscheidend dazu beitragen werde, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten und den Weg für eine Verhandlungslösung zu ebnen, die auch von den europäischen Staaten unterstützt werde. (afp/red)