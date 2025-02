Trump: Zölle für Waren aus Kanada, Mexiko und China sind nicht zu stoppen

Die USA erheben Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Mexiko und Kanada und 10 Prozent auf China, um die illegale Einfuhr der Droge Fentanyl zu stoppen, die in den letzten fünf Jahren mehr Amerikaner getötet haben soll als alle Kriege in den letzten 100 Jahren zusammen.