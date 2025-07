US-Justizministerium: Jeffrey Epstein beging Suizid und hatte keine Kundenliste

Das US-Justizministerium und das FBI veröffentlichten eine neue Mitteilung zu Jeffrey Epstein. Nach einer umfassenden Prüfung kamen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass Epstein im August 2019 in seiner Zelle Selbstmord beging, während er auf seinen Prozess wartete. Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer damals durchgeführten Autopsie.

„Die Schlussfolgerung, dass Epstein durch Selbstmord starb, wird zudem durch Videoaufnahmen aus dem Gemeinschaftsbereich der Special Housing Unit (SHU) gestützt, in der Epstein zum Zeitpunkt seines Todes untergebracht war“, heißt es in dem Memo.

Die Überprüfung ergab, dass Epstein im Rahmen seiner Aktivitäten im Menschenhandel keine Liste seiner Kunden führte. Außerdem gebe es keine Beweise dafür, dass Epstein Personen erpresst habe.

Dennoch habe Epstein laut Überprüfung „über tausend Opfer geschädigt“, wobei „jedes einzelne ein einzigartiges Trauma erlitt“.

Mehr als 300 Gigabyte Daten

Das Weiße Haus bestätigte die Ermittlungen. Um sicherzustellen, dass die Überprüfung gründlich war, durchsuchte das FBI laut der Meldung gefundene Datenbanken, Festplatten und Netzlaufwerke sowie physisch die Arbeitsbereiche, verschlossene Schränke, Schreibtische, Kleiderschränke und andere Bereiche, in denen relevantes Material hätte aufbewahrt werden können.

„Diese Durchsuchungen brachten eine beträchtliche Menge an Material zutage, darunter mehr als 300 Gigabyte an Daten und physische Beweismittel.“

Die Epstein-Akten enthalten Bilder und Videos von Personen, die offenbar Minderjährige sind, sowie illegales kinderpornografisches Material und andere Pornografie, die unter Wahrung der Privatsphäre der Opfer geprüft wurden. Die meisten der Akten sind versiegelt.

„Nur ein Bruchteil dieses Materials wäre an die Öffentlichkeit gelangt, wenn Epstein vor Gericht gestellt worden wäre, da die Versiegelung ausschließlich dem Schutz der Opfer diente und keine weiteren Dritte den Vorwürfen illegalen Fehlverhaltens aussetzte“, heißt es in dem Memo.

Neue Ära beim FBI

Nach ihrem Amtsantritt als Justizministerin versprach Pam Bondi Transparenz im Fall Epstein. „Dieses Justizministerium kommt Präsident Trumps Engagement zur Transparenz nach und lüftet den Schleier über die abscheulichen Taten von Jeffrey Epstein und seinen Mitverschwörern“, sagte sie im Februar nach der ersten Freigabe der Akten.

„Das FBI tritt in eine neue Ära ein – eine Ära, die von Integrität, Rechenschaftspflicht und der unnachgiebigen Verfolgung der Gerechtigkeit geprägt sein wird“, sagte FBI-Direktor Kash Patel seinerzeit.

„Es wird keine Vertuschungen, keine fehlenden Dokumente und keinen unbeachteten Stein geben – und jeder, ob aus dem früheren oder aktuellen FBI, der dies untergräbt, wird unverzüglich verfolgt werden. Wenn es Lücken gibt, werden wir sie finden. Wenn Unterlagen versteckt wurden, werden wir sie aufdecken.“

Er fügte an: „Und wir werden alles, was wir finden, dem Justizministerium vorlegen, damit es vollständig ausgewertet und transparent an das amerikanische Volk weitergegeben werden kann, so wie es sein sollte.“