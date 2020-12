Die Klage des Trump-Teams zur Wahl in Pennsylvania ist inzwischen wie erwartet an den Supreme Court weitergereicht worden. Bei der Anhörung am 25. November legte Anwalt Giuliani unzählige Beweise vor - darunter auch eine „sehr rätselhafte Statistik“. 1,8 Millionen Briefwahlzettel wurden verschickt, bei der Auszählung 2,5 Millionen gezählt. Diese Zahl stand auch bis gestern auf der Regierungswebseite - und ist nun gelöscht. Warum?

Dieser Artikel ist der Text zum Video „Überdimensionaler Wahlbetrug: 30.000 tote Wähler, 47 USB-Karten verschwunden, 1,2 Mio. Stimmen faul?“ vom Youtube-Kanal „FRONTAL+“.

Am 25. November fand in Gettysburg, im US-Bundesstaat Pennsylvania, eine Anhörung vor den Senatoren des Bundesstaates statt, in der das Anwaltsteam der Trump-Kampagne die Beweise vorlegte, die es zu den Betrugsvorwürfen in Pennsylvania gesammelt hatte.

Eines der Anliegen von Trumps Anwaltsteam unter Leitung von Rudy Giuliani war, in einem öffentlichen Hearing vorzuführen, dass Hunderte vereidigte Zeugen und echtes Beweismaterial für einen großen Wahlbetrug tatsächlich existieren, worüber die meisten Medien aber kategorisch nicht berichteten, sagte Giuliani später sinngemäß in einem Interview mit „NEWSMAX“.

Gettysburg ist eine amerikanische Kleinstadt mit nur knapp 8.000 Einwohnern. Doch im Jahre 1863 wurde sie bezeichnenderweise zum Schauplatz einer der bedeutendsten Schlachten im amerikanischen Bürgerkrieg, was Giuliani in seiner Eröffnungsrede auch erwähnte.

Danach rollte Guiliani die Vorwürfe der Anklage aus.

Giuliani: Republikanische Wahlprüfer wurden verhindert

Giulianis erster Anklagepunkt zielte darauf, dass es den republikanischen Wahlbeobachtern in den Demokratisch geführten Bezirken von Pennsylvania nicht erlaubt wurde, die Korrektheit der Außenumschläge zu inspizieren, in denen die Stimmzettel eingesendet worden waren.

Viele der Wahlbeobachter seien seit Jahrzehnten bei Wahlen dabei gewesen, so Giuliani, und es muss laut Gesetz immer ein demokratischer und ein republikanischer Wahlprüfer dabei sein, wenn ein Briefwahlschein geöffnet und die Stimme entnommen wird. Doch in diesem Jahr sei es das erste Mal gewesen, dass die Republikaner davon ferngehalten wurden.

Schauen wir, was Giuliani selbst sagt:

„Wir haben es berechnet und die Beweise werden zeigen, dass 682.770 Briefwahlzettel bei der Wahl in Allegheny County und in Philadelphia eingegangen sind. Das konnte aber von keinem einzigen Republikaner kontrolliert werden. Diese Stimmen könnten alle für Joe Biden gewesen sein, sie könnten aber auch alle für jemand anderen gewesen sein, sie könnten ohne Identifizierung gewesen sein, sie könnten von derselben Person stammen, es könnte gar kein Name darauf gestanden haben.

Wir haben keine Ahnung, was wahr ist. Aber jetzt wird es sehr schwer sein, sie irgendwie zusammenzubekommen.

Wir könnten vor Gericht beantragen, dass die Umschläge herausgegeben werden. Es wäre sehr interessant, einen Blick auf diese 682.770 Umschläge zu werfen.

Es wäre sehr interessant zu sehen – wenn diese Umschläge aufbewahrt wurden – wie viele von ihnen nicht ausgefüllt wurden. Aber auf jeden Fall, nach der gesetzlichen Grundlage in Ihrem Staat, die von Ihnen festgelegt wurde, sind diese Stimmzettel ungültig“, so Trumps Anwalt.

Dieses Muster konnte man auch in den anderen Staaten beobachten, nämlich in Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona und Nevada, so Giuliani. Das sind genau die Staaten, in denen die Trump-Kampagne gegen die Wahlergebnisse prozessiert.

Weiter sagte Guiliani:

Der Richter hat irrtümlich angenommen, wir wollten 6 Millionen Menschen das Wahlrecht entziehen. Wir wollen niemandem das Wahlrecht entziehen. Wir wollen nur 682.000 Stimmen disqualifizieren, sodass 74 Millionen Menschen nicht das Wahlrecht entzogen wird. Denn genau das ist durch den Betrug hier geschehen.“

Rätselhafte Statistik: Differenz von knapp 700.000 Briefwahlstimmen

Der Anwalt fuhr mit seinen Ausführungen fort, dass die Zahl der ausgezählten Briefwahlstimmen viel höher war, als die Zahl der zur Briefwahl registrieren Wähler, die einen Briefwahlschein zugesendet bekamen. Gemäß der Zahlen auf der offiziellen Regierungswebseite lag diese Differenz bei knapp 700.000 Stimmen.

Giuliani nannte das eine „sehr rätselhafte Statistik“:

Im Bundesstaat Pennsylvania wurden 1.823.148 Briefwahlzettel verschickt. Davon wurden ungefähr 1,4 Millionen zurückgesendet.

Bei der Auszählung für den Präsidenten zählten Sie jedoch 2,5 Millionen. Ich weiß nicht, was das für eine Differenz von 700.000 Stimmzetteln ist. Also der Unterschied zwischen den von Ihnen verschickten Stimmzetteln und der Zahl der Stimmzettel, die ausgezählt wurden.

Diese Zahl von 2.589.242 ausgezählten Briefwahlstimmen war bis gestern auf Ihrer Regierungswebseite veröffentlicht. Gestern wurde diese Zahl dann ohne Erklärung gelöscht. Diese Erklärung würde mich aber sehr interessieren“, so Giuliani.

Er fragte auch, wie es sein könne, dass 22.686 Briefwahlscheine, die offenbar am gleichen Tag, an dem sie rausgeschickt wurden, schon wieder zurückgekommen sind. Es gab, Guiliani zufolge, auch noch weitere 32.591 Briefwahlunterlagen, die einen Tag, nachdem sie verschickt wurden, wieder zurückgesendet wurden und weitere 20.000 Wahlunterlagen, die bereits vor dem Verschicken wieder zurückgeschickt wurden.

Wie kann das alles sein, wunderte sich der Anwalt.

Für all diese Anomalien gebe es keine Erklärungen. Und dabei handelt es sich nach Guiliani nur um einen kleinen Bereich.

30.000 Stimmezettel von Verstorbenen

Der Anwalt machte auch darauf aufmerksam, dass Stimmzettel von Verstorbenen eingesendet wurden und ergänzte: „Wahrscheinlich ist es für Tote einfacher, per Post zu wählen als persönlich zu erscheinen. Sie hatten etwa 30.000 davon. Wir werden die Aufzeichnungen der Friedhöfe in Philadelphia überprüfen.“

Weiter sagte er in Richtung der Anhörungsvorsitzenden:

Zudem haben Sie 4.984 Stimmzettel verschickt, die nie angefordert wurden und so weiter und so fort … Allein wegen dieser zwei Bezirke und möglicherweise noch einem dritten ist diese Wahl in Ihrem Staat ein Schwindel. Es ist eine Schande“, so Guiliani.

Er bezog sich dabei auf die zwei Bezirke Philadelphia und Allegheny County in Pennsylvania.

Anwalt Justin Quader: Wahlbeobachter wurden weit weggehalten

Schauen wir nun auch auf drei der zehn Zeugen, die zu Wort kamen: Ein Zeuge ist der Rechtsanwalt Justin Quader.

Er ist zertifizierter Wahlbeobachter für die Republikaner und war im Kongresszentrum von Philadelphia zur Inspektion der Wahl im Einsatz. Vor den Senatoren und Abgeordneten sagte er:

„Erstens bearbeitete der Wahlausschuss von Philadelphia Hunderttausende Postsendungen mit Stimmzetteln ohne jegliche zivile Beaufsichtigung oder Beobachtung. Die Stimmzettel wurden in Halle F des Kongresszentrums gelagert, verarbeitet, geöffnet und ausgezählt.

Die Halle F ist ein riesiger Raum von etwa 100 mal 100 Metern, also gut 10.000 Quadratmetern. Der Wahlausschuss errichtete einen Zaun, der über eine Länge von etwa 15 Meter in den Raum hineinreichte. Alle Beobachter waren hinter diesem Zaun eingepfercht. Auf der anderen Seite des Zauns waren über 100 Sachbearbeiter damit beschäftigt, die Briefwahlstimmen zu öffnen und zu bearbeiten. Diese maskierten Arbeiter waren auf einer Fläche von etwa 9.000 Quadratmetern und in einer Entfernung von etwa drei Metern bis zu über 60 Metern von den Beobachtern positioniert.

Ungleich zu dem, was vielleicht in machen Medien berichtet wurde, bearbeitete die große Mehrheit – ich würde schätzen, mindestens 96 Prozent der Arbeiter – die Briefe in einer Entfernung von über vier Metern bis zu 60 Metern von uns entfernt.

Aufgrund der Entfernung der Arbeiter von den errichteten Zäunen war es weder für mich noch für die anderen Beobachter in irgendeiner Weise möglich zu sehen, was die Arbeiter dort genau taten.

Die Wahlbeobachter waren nicht in der Lage, irgendeine Entscheidung oder Bestimmung in Bezug auf die Verarbeitung dieser Wahlscheine aus den Postsendungen anzufechten. Es gab keine zivile Aufsicht über Hunderttausende von Postsendungen mit diesen Wahlzetteln, keine Gelegenheit für die Beobachter, die geöffneten Postsendungen zu inspizieren, den Vorgang zu beobachten, oder einzuschreiten.

Ich halte dies für ein Problem und für einen Regelverstoß.“ Soweit der Zeuge und Anwalt.

Sicherheitsexperte: 47 USB-Speicherkarten verschwunden

Ein weiterer Wahlbeobachter, Gregory Stenstrom, äußerte sich zu den Betrugsvorwürfen in der Anhörung. Stenstrom war früher kommandierender Offizier in der Navy. Er ist Kriegsveteran. Zudem ist er nach eigenen Angaben CEO seiner eigenen privaten Firma und als forensischer Informatiker Experte für Sicherheit und Betrug.

Er behauptete, dass 47 USB-Speicherkarten, die während der Wahl am 3. November verwendet wurden, verschwunden seien. Er sagte auch, dass bis zu 120.000 Stimmen, die bei der Wahl abgegeben wurden, infrage gestellt werden müssten.

„Ich habe persönlich bei mehreren Gelegenheiten beobachtet, wie USB-Karten vom Aufseher der Wahlautomaten in die Wahlautomaten geladen wurden. Diese Person wurde nicht kontrolliert und war auch kein Teil des Prozesses, den ich einsehen konnte. Diese Person kam mit Taschen voller USB-Speicherkarten herein.“

Mit den USB-Speicherkarten können Daten manuell von einem elektronischen Gerät auf ein anderes übertragen werden. Stenstrom sagte, die Karten könnten dazu benutzt worden sein, illegale Stimmen zur Stimmenauszählung des Bundesstaates hinzuzufügen.

Er sagte auch, es fehle eine angemessene Aufsicht darüber, wie die Wahlhelfer des Bundesstaates mit den Stimmzetteln umgingen. „In all diesen Fällen war die Nachweiskette der Herkunft unterbrochen“, sagte er.

Und weiter:

Die Nachweiskette wurde am Wahltag weder für die Stimmzettel, die Briefumschläge noch die USB-Karten aufrechterhalten. In keinem der Fälle befolgten die Mitarbeiter die vom Wahlgremium von Delaware County festgelegten Verfahrensvorschriften“, so der ehemalige Offizier.

Der Zeuge erzählte den Gesetzgebern in Pennsylvania auch, dass Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden untätig geblieben waren, nachdem er die Unregelmäßigkeiten gemeldet hatte.

Stenstrom sagte: „Ich habe buchstäblich mehrere Strafverfolgungsbehörden geradezu angefleht, die forensischen Beweise aus den Computern zu holen. Es ist ein einfacher Prozess. Es hätte nicht mehr als eine Stunde gedauert, um die Daten aller 5 Maschinen zu sichern. Doch das wurde trotz meiner Einwände nie getan und das war jetzt vor drei Wochen.“

Cybersicherheitsexperte: 1,2 Millionen Stimmen können manipuliert werden

Der pensionierte Oberst Phil Waldron sagte bei der Anhörung, dass die in den Vereinigten Staaten verwendeten Wahlmaschinen zur Wahlmanipulation gebaut wurden. Er behauptete, dass in Pennsylvania bis zu 1,2 Millionen Stimmen hätten manipuliert werden können.

Es müsste eine forensische Analyse durchgeführt werden, um die genaue Zahl zu bestimmen.

Die Wahlsysteme in den USA und in Pennsylvania wurden so gebaut, dass sie manipuliert werden können“, sagte Waldron.

Er ist ein Cybersicherheitsexperte, der sich seit rund 30 Jahren mit Nachrichten- und Informationskriegsführung befasst.

Waldron sagte vor dem Ausschuss auch, dass er persönlich den Sohn eines kubanischen Geheimdienstoffiziers befragte, dem von den Familienmitgliedern des ehemaligen Machthabers von Venezuela, dem inzwischen verstorbenen Hugo Chávez, gesagt wurde, er solle sich „keine Sorgen wegen der populistischen Gegner Maduros bei der Wahl in Venezuela machen“, da „ihr Vater Geld in die Entwicklung von Smartmatic-Wahlmaschinen investiert hat“.

Waldron sagte weiter, sein Team habe seit August die Probleme der Wahlsystemmanipulation untersucht, und dass viele andere Forscher ebenfalls über ähnliche Probleme berichtet hätten.

Waldron betonte:

Es gibt noch viele, viele weitere Teams so wie unseres, die sich diesem Kampf angeschlossen haben, und die Alarm schlagen.“

Waldron sagte auf der Anhörung auch, dass diese Wahlmanipulationen auch in Italien und anderen Ländern beobachtet worden seien.

Dominion wies Anschuldigungen zurück

Nachdem diese Anschuldigungen erhoben wurden, veröffentlichte Dominion noch am gleichen Tag eine Erklärung, in der es hieß: „Dominion hat keine Verbindungen zu Smartmatic oder Venezuela.“ Dominion sagte: „Die Auszählung der Stimmen wird von Wahlleitern der Bezirke und Bundesstaaten durchgeführt, nicht von Dominion. Unsere Systeme unterstützen nur die Auswertung durch diese Beamten“ und die „Server, auf denen die Dominion-Software läuft, befinden sich in lokalen Wahlbüros, nicht in Übersee. Die Daten verlassen niemals die Kontrolle der lokalen Wahlbeamten.“ Soweit Dominion.

Präsident Trump meldete sich überraschend bei der Anhörung

Auch Präsident Trump meldete sich bei der Anhörung kurz zu Wort, indem er sich per Telefon zuschalten ließ. Er bekräftigte seine zuvor getätigten Aussagen und sagte:

Diese Wahl wurde manipuliert und das können wir nicht zulassen. Wir können das für unser Land nicht zulassen. […] Diese Wahl muss umgedreht werden, denn wir haben Pennsylvania um ein Vielfaches gewonnen. Und wir haben all diese Swing States um ein Vielfaches gewonnen.“

Zudem lobte er seinen Anwalt: „Rudy ist der großartigste Bürgermeister in der Geschichte von New York und dafür gibt es einen Grund: Er hat großen Mut, er bleibt unbeirrt und will nur das tun, was richtig ist. Das hier ist die Krönung seiner Erfolge, weil er unser Land damit rettet.“

Giuliani: Die Werte Amerikas sind in Gefahr

Tatsächlich ließ Giuliani in seinem Plädoyer schon durchklingen, dass es ihm bei diesem Verfahren um weit mehr geht, als nur die Wahl für seinen Mandanten Donald Trump zu gewinnen.

Er sagte:

„Ich glaube, dass die Werte Amerikas in Gefahr sind. Wenn wir in Zukunft die Durchführung von Wahlen zulassen, so wie diese Wahl durchgeführt wurde, werden wir unsere Demokratie oder repräsentative Demokratie verloren haben.

Es hat hier eine Zensur gegeben, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe, von einer unglaublichen Art von Big Tech, großen Netzwerken, großen Unternehmen. Sie lassen nur eine Seite zu Wort kommen und sie weigern sich, der anderen Seite Gehör zu schenken. Es ist fast so, als hätten sie Angst, dass wenn das amerikanische Volk von diesen Fakten erfahren sollte, die Menschen herausfinden würden, wer sie sind und worum es ihnen geht.

Dieser stattgefundene Wahlbetrug, der – wie Sie an den aufgerufenen Zeugen sehen – hatte mehrere Dimensionen und verschiedene Arten, wie er durchgeführt wurde.

Aber das Allergefährlichste ist, dass er in mindestens sechs Staaten, die wir untersuchen konnten, sehr, sehr ähnlich ist. Mit anderen Worten, was die Zeugen hier beschreiben, geschah auch in Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona und Georgia in etwa auf die gleiche Weise.“

Soweit Giuliani im kleinen Gettysburg.

Die Klage des Trump-Teams zur Wahl in Pennsylvania ist inzwischen wie erwartet an den Supreme Court weitergereicht worden. Und es ist gut möglich, dass ihr Ausgang wegen der Ähnlichkeit der vorgeworfenen Betrugsvorfälle auch zu einem Präzedenzfall für die verbleibenden fünf umkämpften Staaten werden wird.