US-Influencer Charlie Kirk nach Attentat gestorben - Polizei sucht Schützen

Der konservative US-Influencer, Autor und Podcaster, Charlie Kirk, ist am 10. September nach einem Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Utah gestorben. Dies bestätigte US-Präsident Donald Trump. „Der großartige und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot“, schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.

Und weiter: Kirk sei großartig und legendär gewesen. „Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie.“ Er sei von „ALLEN“ geliebt und bewundert worden, auch von ihm selbst, ergänzte Trump. „Charlie, wir lieben Dich!“

Die Utah Valley University, eine staatliche Hochschule rund 65 Kilometer südöstlich von Salt Lake City, ist nun auf unbestimmte Zeit geschlossen, alle Lehrveranstaltungen wurden abgesagt, wie die Universität mitteilte. Der Campus wurde zudem abgeriegelt. Die Polizei versucht, den Schützen ausfindig zu machen, der weiterhin auf freiem Fuß ist.

Schüsse auf offener Bühne

Der 31-jährige Kirk befand sich auf dem Campus und sprach vor einer großen Gruppe von Studenten im Freien, als die Schüsse fielen. In Panik zerstreute sich die Menge, viele Menschen flohen überstürzt vom Veranstaltungsort.

Zunächst wurde ein älterer Mann am Tatort festgenommen. Videos seiner Festnahme verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und erweckten den Eindruck, er sei der mutmaßliche Schütze. Die Polizei stellte jedoch später klar, dass er wieder freigelassen wurde.

Kirk ist Gründer der konservativen Organisation, Turning Point USA, die sich an Studenten richtet. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum.

Gouverneur von Utah verspricht Aufklärung

Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, kündigte an, dass sein Bundesstaat mit der Bundesregierung zusammenarbeiten werde, um den Mörder von Charlie Kirk vor Gericht zu bringen. „Ich habe gerade mit Präsident Trump telefoniert“, schrieb Cox auf X. „Gemeinsam mit dem FBI und den Strafverfolgungsbehörden in Utah werden wir die für diese Tragödie verantwortliche Person zur Rechenschaft ziehen.“

Der Republikaner Jason Chaffetz, der bei der Veranstaltung anwesend war, schilderte gegenüber Fox News, er habe den Schuss gehört und gesehen, wie Kirk getroffen nach hinten fiel. „Es schien ein Schuss aus nächster Nähe gewesen zu sein“, sagte Chaffetz.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, verurteilte die Tat auf das Schärfste. „Der Angriff auf Charlie Kirk ist widerlich, abscheulich und verwerflich“, schrieb Newsom als Vertreter der Demokratischen Partei im Onlinedienst X. „In den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir politische Gewalt in jeder Form ablehnen.“ (afp/dpa/dl)