USA „auf Gnade Chinas angewiesen“ – Insider erläutern Abwehr von Beeinflussung

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung von: „Wie Desinformation funktioniert: Informationswäsche’ der KPCh in den USA“

In den vergangenen Jahren wurden Shen Yun und Falun Gong in den Vereinigten Staaten regelmäßig drangsaliert, darunter durch Bombendrohungen, Androhungen von Massenerschießungen, Belästigungen in den sozialen Medien, Fake-Profile, Anzeigen, Medienverleumdungen und sogar körperliche Angriffe.

„Sie stehen unter unerbittlichem und ununterbrochenem Druck“, sagte Nicholas Eftimiades, ein ehemaliger Mitarbeiter der CIA, des Außenministeriums und des US-Verteidigungsministeriums.

Es sind mehrere Fronten, an denen Falun Gong China gegenübersteht. Es ist eine Kriegsführung auf mehreren Ebenen.“

Sowohl Eftimiades als auch Casey Fleming, Experte für Spionageabwehr, sagten, dass es keine Übertreibung sei, die Kampagne als „Kriegsführung“ zu bezeichnen.

Die KPCh betrachte ihre Einflussnahme als Teil ihrer Militärdoktrin der „uneingeschränkten Kriegsführung“.

Peking hat sich öffentlich zu seiner Doktrin der „drei Kriegsführungen“ bekannt: psychologische Kriegsführung, Kriegsführung in der öffentlichen Meinung und juristische Kriegsführung. Laut Eftimiades gibt es Beweise für mindestens sechs oder sieben weitere Felder der Kriegsführung, die das chinesische Regime verfolgt.

Desinformation ist eine „Informationskriegsführung“, die Teil der „kognitiven Kriegsführung“ ist, so Fleming.

Juristische Kriegsführung

Obwohl die KPCh ihr Militär seit Jahrzehnten aggressiv aufrüstet, ist es ihr „Plan, niemals einen konventionellen Krieg führen zu müssen“, sagte Fleming.

Die KPCh hat sich zunehmend der juristischen Kriegsführung zugewandt, um ihre Ziele zu erreichen, berichtete die Epoch Times im Dezember 2024.

Forscher, Unternehmer und Akademiker, die die Wahrheit über ein chinesisches Unternehmen aufdecken – sei es der Diebstahl genomischer Daten, Zwangsarbeit oder böswillige Handelspraktiken –, sehen sich plötzlich mit einer Reihe unseriöser Anklagen konfrontiert“, sagte der US-Abgeordnete John Moolenaar.

Moolenaar ist Vorsitzender des Ausschusses des US-Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas. Er äußerte sich während einer Anhörung im September 2024 zum Thema, wie die KPCh das Rechtssystem im Ausland nutzt, um dort Kritiker zum Schweigen zu bringen und ihre Herrschaft vor Ort auszuüben.

In den vergangenen Jahren hat ein US-Bürger mit langjährigen Geschäftsbeziehungen zu China wiederholt Klagen gegen den Shen-Yun-Campus im Bundesstaat New York wegen angeblicher unzureichender Umweltauflagen eingereicht. Die jüngste Klage wurde im September von einem Bundesrichter aufgrund ihrer Mängel abgewiesen.

Zwei chinesischstämmige Amerikaner, John Chen und Lin Feng, bekannten sich im Juli schuldig, als chinesische Agenten gehandelt zu haben. Sie hatten versucht, einen Angestellten der US-Steuerbehörde IRS zu bestechen. Dieser sollte für sie eine Untersuchung gegen Shen Yun einleiten, die auf haltlosen Vorwürfen beruhte.

Lin sagte dem FBI, dass er und Chen auch die Falun-Gong-Gemeinschaft in Orange County, New York, wo sich der Shen-Yun-Campus befindet, überwacht hätten. Ihr Ziel sei es gewesen, Informationen für eine Umweltklage zu sammeln. Mithilfe der Klage sollte das Wachstum von Shen Yun behindert werden, heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Shen Yun wurde im November mit einer Klage einer ehemaligen Shen-Yun-Tänzerin, die das Ensemble vor etwa fünf Jahren verlassen hatte, konfrontiert. Teile der Klage scheinen einem Artikel der „New York Times“ entnommen zu sein, in dem Shen Yun verunglimpft wird.

Die „New York Times“ hat im vergangenen halben Jahr mindestens zehn Artikel veröffentlicht, in denen Shen Yun angegriffen wird. Die ehemalige Tänzerin war eine der wichtigsten Quellen für die Anschuldigungen.

Nicole Hong, die Co-Autorin der Artikel, sagte in einem Interview mit ihrer Zeitung, sie habe zusammen mit ihrem Kollegen Michael Rothfeld mit der Arbeit an den Artikeln begonnen, nachdem sich ein „Tippgeber“ an sie gewandt hatte. Dieser habe sich mit angeblichen Informationen über das „interne Geschehen“ von Shen Yun an sie gewandt und sie mit einer ehemaligen Tänzerin bekannt gemacht.

Vor Kurzem behauptete ein US-Bürger mit chinesischen Wurzeln, der Shen Yun und Falun Gong häufig in sozialen Medien angreift, er habe einige Quellen für die Artikel beschafft. KPCh-Informanten identifizierten den Mann Anfang des vergangenen Jahres als ein Sprachrohr des Regimes, der an einer Verleumdungskampagne gegen Falun Gong beteiligt ist. Dies geht aus einem Bericht des Falun Dafa Information Center hervor, einer gemeinnützigen Organisation, die die Verfolgung von Falun Gong untersucht.

Der Mann bedrohte zudem mehrmals Mitarbeiter von Shen Yun. Das FBI warnte die örtlichen Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2023, dass er „potenziell bewaffnet und gefährlich“ sei, nachdem er in der Nähe des Shen-Yun-Campus gesichtet worden war.

Er wurde daraufhin verhaftet und wegen illegalen Schusswaffenbesitzes angeklagt.

Ein KPCh-Informant merkte an, dass der YouTuber selbst kein KPCh-Agent sei, sondern vom Ministerium für Staatssicherheit der KPCh „vollständig instrumentalisiert“ worden sei.

Er veröffentlicht einfach alles, was ihm zur Verfügung gestellt wird, vielleicht ohne zu wissen, dass es von der KPCh kommt. Die Agenten werden ihm ihre Identität nicht verraten, aber er ist bereits eine Marionette der KPCh“, sagte ein Informant laut einem Bericht des Falun Dafa Information Center.

Nur die „Spitze des Eisbergs“

Nach seiner Verhaftung soll Chen seinem Mithäftling erzählt haben, dass er für das Büro 610 arbeite – eine extralegale Polizeibehörde der KPCh, die im Jahr 1999 gegründet wurde, um die Verfolgung von Falun Gong auszuführen. Das geht aus den Gerichtsunterlagen hervor. Er behauptete, das chinesische Regime habe ihm vor Jahrzehnten 250.000 US-Dollar für die Auswanderung in die Vereinigten Staaten gezahlt und ihm dann monatlich 50.000 US-Dollar zukommen lassen.

Diese Summen sind wahrscheinlich nicht übertrieben, sagte Fleming.

Das ist nicht nur ein Einzelfall. Es gibt buchstäblich Hunderte von ihnen“, sagte er.

„Das Ausmaß der Infiltration und Unterwanderung in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich [und] Australien übersteigt das Vorstellungsvermögen von uns allen. […] Sie haben diese Operationen und Netzwerke seit den 1980er-Jahren aufgebaut.“

Chen sei lediglich ein Fall, bei dem solch eine Person gefasst wurde.

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs der Spionage- und Beeinflussungsoperationen in den Vereinigten Staaten“, sagte er.

Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass das FBI über Chens iCloud-Konto Zugang zu seinen Textnachrichten erhielt. Im Austausch mit einem anderen US-Bürger mit chinesischen Wurzeln in Kalifornien beschrieb Chen, wie sie einen Bericht für seine KPCh-Vorgesetzten schrieben, wie er Operationen an die KPCh herantrug und wie eine Operation als „offizielle Arbeit, die zu den Akten gelegt wurde“, anerkannt wurde. Diese Bezeichnung, sagte er laut Gerichtsdokumenten, bedeute, dass sie finanzielle Zuwendungen erhalten würden.

Chen habe den Mann gedrängt, dem Bericht „Inhalte hinzuzufügen“ über ihren „früheren jahrelangen Bemühungen im Kampf gegen die taiwanischen Unabhängigkeitskräfte in einer namentlich genannten Stadt in Kalifornien und im Kampf gegen den Einfluss von ‚FLG‘ [Falun Gong] in dieser Stadt“. So geht es aus den Gerichtsdokumenten hervor.

Der andere Mann, Mike Sun, wurde im Dezember 2024 angeklagt, als nicht registrierter chinesischer Agent gehandelt zu haben. Laut Anklageschrift hatte er im Jahr 2022 als Wahlkampfleiter gearbeitet, um einem KPCh-freundlichen Kandidaten zu helfen, in den Stadtrat von Arcadia in Kalifornien gewählt zu werden.

Geheimdienstsöldner

Dass chinesische Agenten der KPCh Operationen anboten, scheine im Kontext der Einflussnahme neu zu sein. Das Vorgehen sei aber bei der Informationsbeschaffung der KPCh wohlbekannt, sagte Eftimiades.

„Wir sehen das im Geheimdienstbereich“, sagte er und beschrieb, wie chinesische Hackergruppen – sowohl private als auch staatliche – ausloten, wonach die KPCh sucht und diese Informationen anschließend proaktiv zu hacken, um sie dann an das Regime zu verkaufen.

Es wird zu einem Geheimdienstbasar, wenn man so will.“

Zudem wies Fleming darauf hin, dass die Geheimdienste und die Einflussgruppen miteinander verbunden seien.

„Sie verfügen über ausgedehnte Geheimdienstnetzwerke, die ihre Geheimdienstgruppe mit Informationen versorgen“, sagte er. „Gleichzeitig nutzen sie diese Informationen aber auch, um Fehlinformationen und Desinformationen zu verbreiten, und so die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und so weiter zu destabilisieren.“

Aufklärung über Desinformation

Dass das FBI über die Informationswäsche der KPCh spricht, trägt dazu bei, dass das Bewusstsein für KPCh-Operationen auf amerikanischem Boden zunimmt und die Strafverfolgungsbehörden verstärkt reagieren.

„Die Dinge ändern sich jetzt, und die USA wachen gerade auf“, sagte Eftimiades.

Die Gegenmaßnahmen erfordern laut Rychlak einen Paradigmenwechsel.

„Wenn wir an Geheimdienstoperationen denken, stellen wir uns üblicherweise vor, dass Menschen, unsere Feinde, die Informationen von uns stehlen, unsere Informationen kopieren, unsere Geheimnisse ergattern und ähnliches“, sagte er.

Das eigentliche Problem, das eigentlich größere von Anfang an, jedenfalls seit der Sowjet-Ära, ist die Verbreitung von Falschinformationen.“

„Ich denke, dass unsere Geheimdienstleute, unsere Polizeibehörden sowie die internationalen und nationalen Behörden aufgewacht sind und dieses Problem erkannt haben. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Ich meine, sie müssen es. Es ist unglaublich wichtig."

Sowohl Eftimiades als auch Fleming bestätigen, dass noch weitaus mehr getan werden müsse. „Das Erste, was wir vor allem benötigen, ist eine gesamtstaatliche Strategie“, sagte Eftimiades.

„Wir haben nichts; wir haben keine Möglichkeit, den verdeckten politischen Einflussnahmen der [Volksrepublik China] entgegenzuwirken. Schlimmer noch, wir wissen nicht einmal etwas über sie. Unsere staatlichen Behörden haben kein Wissen über sie.“

Es gibt kein Verständnis dafür, wie China seine politische Kriegsführung betreibt, und infolgedessen auch keine Strategie, um damit umzugehen.“

Die Aufklärung müsse sich auch auf die Ebene der Bundesstaaten erstrecken, da die KPCh auch dort aktiv sei, so Eftimiades.

„Und die andere Sache ist, dass die Regierungsbeamten und Abgeordneten unterstützt werden müssen.“ Er fügte hinzu, dass, wenn jemand vor der Tür eines Abgeordneten auftauche und ein Unternehmen in seinem Bezirk vertrete, der Abgeordnete keine Ahnung habe, wer diese Person ist oder welche Verbindungen sie hat.

„Es muss einen besseren Weg geben, Politiker auf Bundes- und bundesstaatlicher Ebene zu unterstützen, damit sie wirklich wissen, mit wem sie es zu tun haben und welche Verbindungen sie haben. Andernfalls sind wir auf Gnade Chinas angewiesen.“

So sei es etwa üblich, dass Amtsträger mit verschiedenen Vereinigungen chinesischer Emigranten zusammenarbeiten und sie als bloße Verbindungsstellen zur chinesisch-amerikanischen Gemeinschaft betrachteten. Eftimiades warnte jedoch, dass solche Gruppen üblicherweise Teil des Einflussnetzwerks der Einheitsfront der KPCh seien.

„Politiker gehen einfach hin, schütteln Hände und tun das, was sie normalerweise tun, bis [ihnen] jemand sagt: ‚Wissen Sie eigentlich, dass die Vertreter dieser Gruppe der Abteilung für Einheitsfront [der KPCh] unterstehen und deren Mitglieder an den politischen Treffen in Peking, den Propagandatreffen, teilnehmen?‘ Und die meiste Zeit sind die US-Politiker ahnungslos“, sagte er.

Vereint gegen die Einflussnahme

„Unser politischer Apparat muss über die Informationen verfügen, die notwendig sind, um zu verstehen, mit wem er es zu tun hat. Wen unterstützen und wem dienen sie in Wirklichkeit? Sind es die Amerikaner und Amerikas Interessen oder sind es – in diesem Fall – Chinas Interessen und die Interessen der KPCh?“

Amerikanische Unternehmen seien ebenfalls auf die Unterstützung aus Washington angewiesen, wenn sie mit der KPCh zu tun haben.

US-Unternehmen stehen unter Druck der KPCh, Pekings Politik zu unterstützen oder diese zumindest nicht zu kommentieren“, sagte er. „Und es kann nicht von ihnen erwartet werden, sich dem allein zu widersetzen. Sie brauchen die Unterstützung der Regierung, um sich der Nötigung durch die KPCh widersetzen zu können.“

Washington müsse in der Lage sein, „Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, so Eftimiades. Unabhängig davon, ob die Reaktion wirtschaftlich, politisch oder anderweitig sei, sie müsse mit den Verbündeten koordiniert werden. Dies könne keine alleinige Anstrengung der Vereinigten Staaten sein.

Abschließend sagte Eftimiades, dass die Gesetze geändert werden müssten, um die aktuelle Informationslandschaft widerzuspiegeln, und nannte als Beispiel den Foreign Agents Registration Act (Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten).

„Als der Foreign Agents Registration Act geschaffen wurde, gab es noch keine Onlinekommunikation“, sagte er. „Um strafrechtlich verfolgt werden zu können, müssen diese Handlungen derzeit in den Vereinigten Staaten stattfinden. Nun, das ist lächerlich. Wir leben in einer Onlinewelt. Zumindest das muss also geändert werden.“

Fleming zog den Schluss: „Wenn man ausländische Einflussnahme unterstützt oder Geld für ausländische Einflussnahme annimmt, dann ist das Hochverrat und man muss dafür ins Gefängnis kommen.“

„Wir befinden uns in einer kriegsähnlichen Situation.“

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How the CCP Uses ,Information Laundering’ Networks to Subvert America“. (deutsche Bearbeitung tp)