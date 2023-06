Video geht viral: Robert F. Kennedy besucht offene US-Grenze in Arizona

Rechtsanwalt Robert F. Kennedy Jr. will US-Präsident werden. Foto: Hans Pennink/AP/dpa

Der amerikanische Präsidentenkandidatur Robert F. Kennedy (RFK) hat sich selbst ein Bild von der Grenzkrise in Arizona gemacht und Migranten interviewt.

Der demokratische Präsidentschaftsanwärter Robert F. Kennedy besuchte am Dienstag (Ortszeit) die Grenze zu Mexiko in Yuma, Arizona, wie ein Twitter-Video zeigt. Das von ihm geteilte Video hat er wahrscheinlich mit seinem Handy aufgenommen und geht aktuell viral. Es zeigt Kennedy frühmorgens um 2 Uhr vor an einer Stelle, wo di…