Whistleblower-Arzt entlarvt heimliche Geschlechtseingriffe an Kindern und wird angeklagt

Das US-Justizministerium hat eine Anklage gegen den Arzt und Whistleblower Dr. Eithan Haim bekannt gegeben. Der Chirurg hatte im vergangenen Jahr Informationen über geschlechtsverändernde Eingriffe an Kindern in einem Krankenhaus in Texas enthüllt.

Das US-Justizministerium beschuldigt Dr. Haim, sich ohne Erlaubnis geschützte Patientendaten beschafft zu haben, mit der Absicht, dem Texas Children’s Hospital (TCH) vorsätzlich Schaden zuzufügen. Bei Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar.

Dr. Haim hat seine Facharztausbildung am THC absolviert. Das TCH ist das größte Kinderkrankenhaus in den USA und hat nach eigenen Angaben seit 2022 keine Hormonbehandlungen und Operationen zur Geschlechtsumwandlung an Minderjährigen mehr durchgeführt.

Es berief sich damals auf mögliche rechtliche Konsequenzen, nachdem Texas in einer Erklärung geschlechtsverändernde Eingriffe an Kindern als Verstoß gegen texanisches Gesetz und „Kindesmissbrauch“ bezeichnet hatte. Ein offizielles Verbot gab es damals noch nicht; das kam erst Mitte 2023.

Dokumente, die Dr. Haim einem Journalisten zuspielte, zeigten jedoch, dass das Krankenhaus trotz seiner Erklärung heimlich weiterhin medizinische Eingriffe an minderjährige Kindern vornahm, darunter auch das Einsetzen von implantierbaren Pubertätsblockern.

Dr. Haim: „Bereit sein, Opfer zu bringen“

Das Kinderkrankenhaus TCH hat auf eine Epoch-Times-Bitte um Stellungnahme zur Anklage gegen Dr. Haim bislang nicht reagiert.

Am 16. Juni, einen Tag bevor Dr. Haim vor Gericht erscheinen sollte, schrieb er auf der Social-Media-Plattform X: „Wir werden allen entgegentreten, die unsere Institutionen korrumpieren und die Zukunft zerstören, die meine Tochter verdient.“

„Allen Vätern da draußen möchte ich also eines sagen. Wir dürfen uns niemals den Zerstörern unserer Kinder unterwerfen. Wir müssen unerbittlich für die Bewahrung ihrer Würde kämpfen und bereit sein, für ihre Zukunft Opfer zu bringen.“

(Mit Material von der US-Ausgabe von Epoch Times)