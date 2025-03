Gnadengesuche ignoriert: Vier kanadische Staatsbürger in China hingerichtet

In China sind nach Angaben Kanadas in den vergangenen Wochen vier kanadische Staatsbürger hingerichtet worden. Die Gnadengesuche Ottawas seien von Peking ignoriert worden, erklärte die kanadische Außenministerin Mélanie Joly am Donnerstag.

„Wir verurteilen die Hinrichtungen von Kanadiern in China aufs Schärfste“, sagte sie vor Journalisten in Ottawa. „Wir werden weiterhin mit China in Verhandlungen treten, da wir die Situation für andere Kanadier, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, nicht nur scharf verurteilen, sondern auch um Strafmilderung bitten“, sagte Joly.

Nach Angaben der Ministerin können keine Einzelheiten zu den Fällen gegeben werden, da die Angehörigen der Betroffenen um Privatsphäre gebeten hatten. Joly hatte jedoch erklärt, dass sich unter den in diesem Jahr in China Hingerichteten vier Personen mit chinesisch-kanadischer Staatsbürgerschaft befänden.

Peking verteidigte die Hinrichtungen am Donnerstag in einer Erklärung des Außenministeriums und gab an, im Einklang mit dem Gesetz gehandelt zu haben. China behandele Beschuldigte „aller Nationalitäten gleich“ und bearbeitete „die Fälle streng und fair nach dem Gesetz“ sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning.

China gilt weltweit als „führender Henker“

Laut Global Affairs Canada, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel in Kanada, sei die Todesstrafe „unvereinbar mit der grundlegenden Menschenwürde“, sagte Ministeriumssprecherin Charlotte MacLeod in einer Erklärung gegenüber The Epoch Times.