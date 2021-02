Virales Video zeigt offiziell Deeskalations-Strategie der Polizei Wien bei Corona-Demo

Polizei bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien am 31. Januar 2021. Foto: Herbert Neubauer/APA/AFP via Getty Images

Ein viral gegangenes Video macht die Runde. Es zeigt einen Demonstrationszug, der von Polizisten angeführt wird, die ihre Helme abgenommen haben. Aufgenommen wurde es am 31. Januar 2021 bei einem Spaziergang von Tausenden Teilnehmern gegen die Corona-Maßnahmen in Wien.

Manche sehen darin eine Sympathiebekundung der Einsatzkräfte mit dem Demonstrationsgeschehen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen, was der Titel des viral gegangenen Videos „Sensation in Wien: Polizei nimmt Helme ab und marschiert mit!“ nahelegt.

Andere, so war in den Kommentaren zu lesen, erkannten es als: „Keine Sensation, sondern eingeübte Strategie zur Deeskalation und Ablenkung. Praktiziert in Polizeieinheiten weltweit.“ Ein anderer User schrieb, dass sie später die Helme wieder aufgesetzt hätten und es keine „Verbrüderung“ mit dem Demonstranten gewesen sei.

Auch „Correctiv“ ging dem Hintergrund des Videos nach und setzte sich mit der Wiener Polizei in Verbindung. Demnach wurde das Video an der Straßenecke Linke Wienzeile / Naschgasse aufgenommen.

Die Polizei Wien bestätigte gegenüber „Correctiv“, wie auch in den Kommentaren unter dem Video hier und da vermutet wurde, dass es sich um eine Einsatztaktik zur Deeskalation gehandelt habe. Ein Polizeisprecher schrieb per E-Mail: „Dabei wurden sie von der Polizei begleitet, um einen friedlichen und gewaltfreien Ausgang zu gewährleisten.“

Begründet wurde die Taktik damit, dass die Auflösung einer Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern stets eine „besondere Herausforderung für das polizeiliche Einschreiten“ darstelle. „Das Nichtragen von Einsatzhelmen und eine entsprechende Formation fällt ganz klar unter Deeskalation“, so der Sprecher, was sich je nach Gefährdungslage jederzeit ändern könne. (sm)