Warum arabische Staaten palästinensische Flüchtlinge ablehnen

Zerrissen zeigt sich die arabische Welt in ihrer Haltung zur Hamas – zwischen stiller Unterstützung und offener Ablehnung.

Radikalisierung: Alte Erfahrungen und Angst vor Radikalisierung belasten die Beziehungen mit palästinensischen Flüchtlingen.

Blockiert ist der arabisch-israelische Friedensprozess seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023.

Testfall: Im Ringen um Einfluss könnte Gaza zum Testfall für eine neue arabisch-israelische Ordnung werden.

Der Gazastreifen befindet sich seit Jahren in einer schwierigen humanitären Lage. Die Situation hat sich für die Zivilbevölkerung dramatisch verschlechtert nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Denn als Reaktion darauf begann Israel eine umfangreiche militärische Offensive.

Die Lösung der palästinensischen Frage ist nicht nur für Israel ein Thema, sondern auch für die arabischen Nachbarn – wenn auch auf ganz eigene Weise. Denn einige arabische Staaten halten sich bewusst auf gewisse Distanz zu dem Thema. Dahinter stehen nicht nur sicherheitspolitische Erwägungen, sondern auch historische Erfahrungen mit Flüchtlingswellen, radikalem Islamismus und internen Spannungen.

Während die internationale Gemeinschaft nach Lösungen sucht, wird klar: Gaza ist längst nicht nur ein Krisenherd – sondern auch ein ungelöstes Problem für die gesamte arabische Welt.

Die radikal-islamistische Terrorgruppe Hamas herrscht seit 2007 mit harter Hand über den Gazastreifen. In dem Gebiet mit rund 2,2 Millionen Einwohnern kontrolliert sie die Verwaltung, das Bildungssystem, die Medien und die Sicherheitskräfte. Kritiker sprechen von einer autoritären Einparteienherrschaft, denn seit ihrer Machtübernahme hat es keine Wahlen mehr gegeben. International und auch innerhalb der arabischen Welt ist die Hamas zunehmend isoliert.

Radikale Ansichten und eine Kultur des Terrorismus in Gaza stellen nicht nur für eine Wiederbelebung des Friedensprozesses mit Israel ein Hindernis dar, sondern sorgen auch für Furcht und Zurückhaltung in der arabischen Welt. Besonders Ägypten fürchtet eine Ausbreitung des radikalen Islamismus durch die Hamas und lehnt Flüchtlinge aus Gaza daher ab. Denn die Hamas ist mit der heimischen Muslimbruderschaft, die von Kairo als Terrororganisation eingestuft wurde, ideologisch verwandt.

Die Haltung Ägyptens wird als entscheidend angesehen, denn das Verlassen des Gazastreifens ist im Wesentlichen nur in Richtung Israel und Ägypten möglich. In beiden Fällen gibt es jedoch hohe Grenzzäune und seit Oktober 2023 eine verschärfte Grenzpolitik. Deshalb wird der Gazastreifen oft als eine Art Freiluftgefängnis bezeichnet. Ägypten öffnet den Rafah-Grenzübergang nur sporadisch für humanitäre Hilfe.

Am 16. Februar 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen in der Nähe des Grenzzauns zwischen Gaza und Ägypten.

Allerdings distanziert sich nicht nur Ägypten von der Hamas, sondern auch mehrere andere arabische Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Abu Dhabi verurteilte zwar die israelischen Offensivmaßnahmen, sieht jedoch die Hamas und andere radikale Islamisten als Bedrohung für die Stabilität im Nahen Osten und darüber hinaus an.

Laut der US-amerikanischen Foundation for Defense of Democracies ( FDD ) beunruhigt die saudische Führung Parallelen zwischen den Aussagen der Hamas über Nichtmuslime und denen des saudischen al‑Qaida-Chefs Osama bin Laden.

Der Thinktank erwähnt, dass einige Intellektuelle fordern, dass Palästinenser, die in Gaza während des Konflikts sterben, nicht als „Märtyrer“, sondern einfach als „Tote“ bezeichnet werden. Mit diesen und ähnlichen Schritten könne religiöse Instrumentalisierung vermieden werden. Auch saudische TV-Sendungen beschäftigen sich zunehmend kritisch mit der radikalen islamischen Ideologie.

Die Erfahrungen der Länder, welche früher palästinensische Flüchtlinge aufgenommen haben, waren oft schmerzhaft und konfliktbeladen. Sei es durch religiöse und politische Spannungen, wirtschaftliche Überlastung oder die Destabilisierung ganzer Regionen.

Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 flohen rund 700.000 Palästinenser nach Jordanien, Syrien und in den Libanon. Darauf folgte eine zweite große Flüchtlingswelle im Jahr 1967, als die benachbarten arabischen Staaten erneut in einem Krieg gegen Israel besiegt wurden.

Unter den Flüchtlingen traten wiederholt organisierte bewaffnete Gruppen auf, die politische Rollen übernahmen. In Israels östlichem Nachbar Jordanien eskalierte dies so weit, dass die PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation) – die sich in den palästinensischen Flüchtlingslagern etabliert hatte – mit eigenen Streitkräften gewissermaßen einen Parallelstaat zu betreiben begann. Im Jahr 1970 lösten sie sogar einen bürgerkriegsähnlichen Konflikt aus, der unter dem Namen „Schwarzer September“ bekannt wurde. Die PLO wurde nach dem Konflikt in den Libanon vertrieben, was dort weitere Konflikte mitverursachte.