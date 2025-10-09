Logo Epoch Times

Pandemiezeit

Arztpraxen haften nicht für mögliche Corona-Impfschäden

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag entschieden, dass private Arztpraxen nicht für mögliche Impfschäden aus der Zeit der Coronapandemie haften.

top-article-image

Der Kläger meint, bei seiner Herzerkrankung handele es sich um einen Impfschaden. (Archivbild)

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Private Arztpraxen haften nicht für mögliche Impfschäden aus der Zeit der Coronapandemie. In solchen Fällen haftet der Staat, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag entschied. Ärzte übten demnach in der Pandemiezeit beim Impfen ein öffentliches Amt aus. (Az. III ZR 180/24)

Herzprobleme nach dritter Corona-Impfung

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen war vor Gericht gezogen. Er hatte sich im Dezember 2021 zum dritten Mal gegen Covid-19 impfen lassen. Drei Wochen später wurde bei ihm eine Herzerkrankung diagnostiziert. Der Mann führt das auf die Corona-Impfung zurück. Seine Ärztin habe Fehler gemacht, gab er an. Außerdem sei er nicht ausreichend aufgeklärt worden.
Um die Frage, ob das so war und ob es sich tatsächlich um einen Impfschaden handelt, ging es am BGH nicht. Dieser musste nur klären, wer in solchen Fällen möglicherweise haftet – gegen wen also geklagt werden kann.
Der Mann hatte seine Ärztin verklagt und 800.000 Euro Schmerzensgeld gefordert. Will er weiter einen Impfschaden geltend machen, muss er nun stattdessen gegen den Staat klagen.
In dem Urteil ging es um den Zeitraum bis April 2023 und nur um Arztpraxen. Bei Impfungen in Impfzentren oder durch mobile Impfteams war bereits klar, dass der Staat für mögliche Schäden haftet.(afp/red)

