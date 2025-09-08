Bisheriger Vize Markus Renner gewinnt - AfD-Kandidat weit abgeschlagen

Mit Markus Renner wird ab Oktober erneut ein parteiloser Oberbürgermeister an der Spitze der Verwaltung in der rund 30.000 Einwohner starken Kreisstadt Meißen (Sachsen) stehen: Der 45-jährige Diplom-Verwaltungswirt setzte sich am Sonntag, 7. September 2025, mit 58,5 Prozent schon im ersten Wahlgang gegen seine beiden Konkurrenten durch.

Renner wird damit den Posten seines ebenfalls parteilosen Vorgängers Olaf Raschke übernehmen, der nach dreimaliger Wahl und 21 Jahren im Amt im März angekündigt hatte, nicht noch einmal zur Wahl anzutreten.

Früherer NPD-Mann aussichtslos auf Platz zwei

Der ebenfalls parteilose Bauunternehmer René Jurisch landete mit 30,4 Prozent auf Platz zwei. Er wurde von der AfD unterstützt. Nach Angaben der „Welt“ gehörte Jurisch vor 25 Jahren für kurze Zeit der NPD an. Laut „Bild“ spricht Jurisch diesbezüglich von einer „Jugendsünde“.

Kreisrat Martin Bahrmann (FDP), der stellvertretende Geschäftsführer des Berufsförderungswerks Dresden, holte als Vorsitzender der Meißener Stadtratsfraktion aus FDP, CDU und Unabhängiger Liste 11,07 Prozent. Die Zahlen gehen aus der Website der Stadt Meißen hervor.

Von den insgesamt 22.554 Wahlberechtigten hatten demnach 11.790 ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 52,27 Prozent und damit einem Plus von gut drei Prozentpunkten im Vergleich zur OB-Wahl 2018 , bei der sich Amtsinhaber Raschke erst im zweiten Wahlgang durchgesetzt hatte.

Dieses Mal wurden 57 Stimmzettel als ungültig registriert. Nach Angaben des MDR muss das Ergebnis noch vom Gemeindewahlausschuss abgesegnet werden.

Vorläufiger Höhepunkt einer Verwaltungskarriere

Der Wahlsieger Markus Renner war in den vergangenen 13 Jahren vom Leiter des Ordnungsamtes zum Finanzbürgermeister und zum Stellvertreter von OB Raschke aufgestiegen.

Renner erklärte nach MDR-Angaben, er sei von seinem Wahlerfolg „überwältigt“. Und weiter:

„Das Ergebnis zeigt ja eines, dass man eine Breite der Gesellschaft hinter sich vereinen kann, was ja gar nicht denkbar war. Und da will ich ansetzen. Mit dieser breiten Unterstützung will ich loslegen.“

Breites Stadtratsbündnis pro Renner

Damit spielte Renner auf die Tatsache an, dass er vor der OB-Wahl auf das Wohlwollen der Stadtratsmitglieder aus den Reihen der CDU, der SPD, der Linken, der Unabhängigen Liste Meißen sowie des Grünen-nahen Wählervereins „Bürger für Meißen – Meißen kann mehr“ bauen konnte. Sie alle hatten sich Anfang Juli gemeinsam für Renner starkgemacht – in erster Linie, um einen Oberbürgermeister nach dem Gusto der AfD zu verhindern.

Markus Renner eine glückliche Hand und viel Erfolg“. Er werde seine Aufgaben im Stadt- und Kreisrat weiter erfüllen. Jurisch selbst bedankte sich auf seinem Facebook-Kanal bei seinen Wählern: „Leider hat es nicht gereicht. Ich wünscheeine glückliche Hand und viel Erfolg“. Er werde seine Aufgaben im Stadt- und Kreisrat weiter erfüllen.

Zuvor hatten prominente AfD-Parteivertreter, darunter der sachsen-anhaltinische Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sowie die Bundestagsabgeordneten Jan Nolte, Christina Baum, Martin Sichert, Karsten Hilse und Stephan Brandner, Jurischs Kandidatur unterstützt (Video auf X ). Der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla besuchte Meißen im August.

Eine Stellungnahme des AfD-Landesverbands Sachsen war auf Anfrage der Epoch Times kurzfristig nicht zu bekommen. Bis zum frühen Vormittag des 8. September gab es auch auf dem X-Kanal , dem Telegram-Kanal und auf dem Facebook-Account des AfD-Landesvorsitzenden Jörg Urban keine Reaktion.

AfD im Stadtrat und bei der Bundestagswahl erfolgreicher

Bei der Bundestagswahl im Februar hatte im Wahlkreis Meißen der AfD-Kandidat Christian Reck das Rennen bei den Erststimmen gemacht. Auch in puncto Zweitstimmen lag die AfD damals mit 43,6 Prozent vorn.