Heute in Berlin

Bundestag stimmt über Haushalt für 2025 ab

Heute findet die abschließende Beratung und die Schlussabstimmung über den Haushalt 2025 an. Es wird namentlich abgestimmt.

Während einer Bundestagssitzung (Archivbild).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der Bundestag entscheidet heute über den Haushalt für das laufende Jahr. Über den Etatentwurf der Bundesregierung wird nach einer Schlussdebatte ab 12.15 Uhr namentlich abgestimmt.
Der von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgelegte Haushalt sieht für 2025 Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro vor – rund 25 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Die Neuverschuldung liegt bei 81,8 Milliarden Euro.
Zudem steht das kreditfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität zur Abstimmung, für das der Bundestag im März mit einer Grundgesetzänderung den Weg frei gemacht hatte.
Der Haushaltsbeschluss für 2025 hat sich wegen der Neuwahlen zum Bundestag und dem Regierungswechsel verzögert – bisher läuft in diesem Jahr die sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Als letzte Einzeletats stehen im Plenum am Morgen noch die des Innen- und des Justizministeriums zur Debatte. Die anderen Ressorts standen bereits gestern und vorgestern auf der Tagesordnung. (afp/red)

