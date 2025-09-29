Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Hessische AfD darf als Verdachtsfall beobachtet werden

vor 20 Minuten

Nachtzug von Berlin nach Paris wird ab 14. Dezember eingestellt

vor 25 Minuten

CSU-Politiker: EU-Ausländer sollten Sozialleistungen auf Höhe ihrer Herkunftsländer bekommen

vor einer Stunde

Vier Tote und acht Verletzte bei Schießerei und Brand in Kirche in Michigan

vor einer Stunde

Lufthansa will 4.000 Stellen streichen - Kapazität bei vor-Corona-Niveau

vor einer Stunde

Elf Monate nach Flutkatastrophe: Starke Regenfälle in Region Valencia

vor 2 Stunden

Heizungsgesetz: Streichung des Kernparagrafen 71 rechtlich heikel?

vor 2 Stunden

Zwei Linienbusse in Hamburg zusammengestoßen - zwölf Verletzte

vor 2 Stunden

Neuverhandlung: Prozess um Tod der Studentin Hanna gestartet

vor 3 Stunden

Öffentlicher Gesamthaushalt 2024 leicht gesunken

Logo Epoch Times
Internationale Klimafinanzierung 2024

Diese Rekordsumme hat Deutschland 2024 fürs globale Klima ausgegeben

Deutschlands internationale Klimafinanzierung betrug im vergangenen Jahr auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro, davon entfielen 6,1 Milliarden Euro auf Haushaltsmittel. Auch aus privaten Mitteln floss eine beachtliche Summe.

top-article-image

Deutschland investiert jährlich Milliarden in den Klimaschutz.

Foto: Denise Hasse/iStock

author-image
Maurice Forgeng
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Deutschland hat seine Zusage für die internationale Zusammenarbeit für Klimaschutz und Klimaanpassung im Jahr 2024 erfüllt. Das zeigen aktuelle Zahlen, die die EU-Kommission am Montag, 29. September, erhalten hat.
Demnach belief sich Deutschlands internationale Klimafinanzierung im vergangenen Jahr auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro, davon entfielen 6,1 Milliarden Euro auf Haushaltsmittel – rund 400 Millionen Euro mehr als 2023.
Die international zugesagte Zielmarke von mindestens 6 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln pro Jahr hat Deutschland somit erreicht. Erstmals konnten außerdem mehr als 1 Milliarde Euro aus privaten Mitteln für Investitionen in Klimaschutz mobilisiert werden.

Ministerin Radovan: Klimaschutz bedeutet Zukunftssicherheit

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) teilte zu der Bilanz mit: „Deutschland steht auch in schwierigen Zeiten an der Seite des Globalen Südens. Der Klimawandel betrifft alle. Er macht an keinen Grenzen Halt.“ Deshalb müsse Deutschland weltweit in den Klimaschutz investieren – sowohl mit öffentlichen als auch privaten Mitteln.
Laut der Ministerin habe Deutschland 2024 eine neue Rekordsumme bereitgestellt. „Denn Klimaschutz bedeutet Zukunftssicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Frieden. Je mehr wir heute gemeinsam tun, desto besser können wir kommende Generationen schützen. Das ist auch meine Botschaft für die anstehende Weltklimakonferenz in Brasilien“, so Radovan.
Mehr dazu
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte: „Deutschland ist solidarisch und steht zu seinen internationalen Zusagen für die internationale Zusammenarbeit.“ Das sei eine wichtige Voraussetzung für gute Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz in Belem, die vom 10. bis 21. November stattfindet.
Die jährlichen Zahlen werden nach international vereinbarten Kriterien im Nachhinein berichtet. Deswegen erhielt die EU-Kommission erst jetzt die Zahlen für 2024. Die Zahlen für 2025 sind im Herbst 2026 zu erwarten.
Das Fachgebiet von Maurice Forgeng beinhaltet Themen rund um die Energiewende. Er hat sich im Bereich der erneuerbaren Energien und Klima spezialisiert und verfügt über einen Hintergrund im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik.

Aktuelle Artikel des Autors

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.