Doch kein Vorstoß für drei neue Richterkandidaten: Brandenburgs Regierungschef fühlt sich falsch interpretiert

Dietmar Woidke (SPD), der Ministerpräsident Brandenburgs, hat seinen Standpunkt zur Befriedung des Richterstreits zwischen den Regierungsfraktionen im Bundestag noch einmal klarstellen lassen: In seinem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sei es ihm keineswegs darum gegangen, die bereits ausgewählten Kandidaten aus dem Rennen zu nehmen.

Diese Sichtweise lässt sich einer eigens verfassten Presseerklärung der Potsdamer Staatskanzlei vom 1. August 2025 entnehmen. Darin heißt es, aus Woidkes Aussagen im dpa-Gespräch zum Verfassungsrichterstreit lasse „sich ausdrücklich nicht ableiten, dass bisherige Kandidatinnen und Kandidaten, wie beispielsweise Frau Brosius-Gersdorf in einem solchen neuen Verfahren nicht wieder aufgestellt werden sollten oder können“.

Woidke habe gegenüber der dpa lediglich „sein Unverständnis im Umgang mit Frau Brosius-Gersdorf zum Ausdruck“ gebracht. „Er hat sich in keiner Weise zu Personalien geäußert“, lautet der letzte Satz der Presseerklärung aus der Staatskanzlei ( PDF ).

Am Morgen des 1. August hatten mehrere Medien, darunter auch Epoch Times, über das dpa-Interview mit Woidke berichtet.

Diese einordnenden Komprimierungen seiner ursprünglichen Aussagen gingen Woidke offensichtlich zu weit. Doch was hatte Woidke auf Anfrage der dpa tatsächlich wörtlich zu Protokoll gegeben? Die Staatskanzlei griff seine Sätze noch einmal im Wortlaut auf:

Nun wehrt sich der Regierungschef Brandenburgs also dagegen, dass Zitat Nummer 2 dahin gehend interpretiert wird, dass er, Woidke, des Koalitionsfriedens willen für andere Kandidaten als die bisher nominierten eingetreten sei. Zur Auswahl stehen nach wie vor die Juristen Brosius-Gersdorf, Prof. Ann-Kathrin Kaufhold und Prof. Günter Spinner.

Warum aber benutzte Woidke dann im gleichen Atemzug die Formulierung, dass eine Lösung nur darin bestehen könne, alle Kandidaten zurückzuziehen? Die Staatskanzlei sieht darin offensichtlich keinen Widerspruch.

Im Ringen um die Wahl dreier neuer Verfassungsrichter hatte zuletzt CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann vorgeschlagen, noch einmal über neue Namen für Karlsruhe nachzudenken. Hoffmanns Ansicht nach könnten einzelne, aber auch alle bisherigen Kandidaten durch neue Bewerber ersetzt werden. Er forderte:

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vor zwei Wochen davon abgeraten, weiter an Brosius-Gersdorf als Kandidatin festzuhalten.

Die Kandidatin selbst, derzeit Inhaberin eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam, hatte sich am 15. Juli in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ bereit erklärt, notfalls auf ihre Nominierung verzichten zu wollen.