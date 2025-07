Flaggenkonflikt in Berlin: CDU, AfD und Linke ringen um Zeichenpolitik

______________________________________________________

Landesverband der Linken in Berlin will Flaggen aus Israel und Palästina vor öffentlichen Gebäuden wehen sehen

AfD-Fraktion sieht dazu „keine Veranlassung“

Reaktion des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) steht aus – Zustimmung eher unwahrscheinlich

Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat sich gegen den Vorschlag der Berliner Linkspartei ausgesprochen, neben der israelischen auch die palästinensische Flagge vor dem Roten Rathaus aufzuhängen.

„Es gibt keine Veranlassung, auf die antiisraelische Welle, die zurzeit durch Deutschland und Berlin schwappt, aufzuspringen“, antwortete Martin Trefzer, der Sprecher für Antisemitismusbekämpfung in der Berliner AfD-Fraktion, auf Anfrage der Epoch Times:

Aus seiner Sicht sei der Regierende Bürgermeister Kai Wegner „schlecht beraten, sich in dieser Sache zum Büttel der von Ferat Koçak gekaperten Linkspartei zu machen“, so Trefzer in Anspielung auf einen Berliner Bundestagsabgeordneten der Linken. Koçak war nach seiner Zeit im Berliner Landesparlament als Direktkandidat für den Wahlkreis Neukölln in den Bundestag gewählt worden. Nach Angaben der „Jüdischen Allgemeinen“ ist der Sohn kurdischer Eltern für seine propalästinensische und israelkritische Grundhaltung bekannt.