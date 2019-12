„Meine Oma, die Umweltsau“: WDR löscht missglückte „Satire“ nach Shitstorm

Ein Lied zum Jahreswechsel, das die Mädchen vom WDR Kinderchor Dortmund eingesungen hatten und das am Freitag (27.12.) in der WDR-Mediathek zu sehen war, hat heftige Reaktionen in sozialen Medien hervorgerufen. Mittlerweile hat sich der Sender dazu entschlossen, den Beitrag zu löschen. Einige Nutzer haben ihn jedoch noch auf YouTube dokumentiert:

Die Kinder im Grundschulalter haben in dem Clip das mit seinen Wurzeln in die 1930er Jahre zurückreichende, aber vor allem in den 1950er Jahren populär gewordene Scherzlied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ in einer umgetexteten Fassung gesungen.

Das Ganze lief unter dem Banner des „WDR 2 Comedy Kinderchors“ und wurde im Teaser mit den Worten „Sie können singen – und sie können frech“ beworben.

Der neue Text, den das Blog „Tapfer im Nirgendwo“ dokumentiert hat, wirft die Frage auf, ob die „Oma“, die „im Hühnerstall Motorrad fährt“, denn eine „Umweltsau“ sei. Immerhin benutze sie „das Ding im Altersheim als Rollstuhl“, fahre „im SUV beim Arzt vor“, wobei sie „zwei Opis mit Rollator“ überfahre und sich jeden Tag ein Kotelett aus Billigfleisch brate.

In einer weiteren Strophe heißt es dann:

„Meine Oma fliegt nicht mehr, sie ist geläutert. Stattdessen macht sie jetzt zehn Mal im Jahr ne Kreuzfahrt. Meine Oma ist doch keine Umweltsau!“

Die Darbietung endet mit einer Drohung vonseiten der Kinder: „We will not let you get away with this!“ (Wir werden Euch damit nicht davonkommen lassen)

Viele Zuseher und Nutzer von Mediathek und sozialen Medien vermochten den humoristischen Gehalt des Beitrages, der als „Comedy“ deklariert war, nicht nachzuvollziehen.

Die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Senders mussten sich schon bald Vorwürfe gefallen lassen, sie instrumentalisierten Kinder für „Propaganda wie in totalitären Regimen“ oder würden „Generationen gegeneinander aufhetzen“.

Vonseiten des Senders selbst hieß es, das Lied richte sich „nicht gegen irgendjemanden, auch nicht gegen die ‚Oma-Generation‘“. Vielmehr solle es „zum Jahresende ein humorvoller und versöhnlicher Beitrag zu einer Debatte sein, die zunehmend erhitzt geführt wurde“.

Am Freitagabend entschloss sich der WDR dazu, den Beitrag von Facebook zu löschen und aus der Mediathek zu nehmen. In einer Erklärung dazu hieß es:

„Die von WDR 2 an dieser Stelle veröffentlichte Satire ‚Unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad‘ hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Dies ist im besten Falle auch Sinn einer Satire, es handelt sich ja nicht um einen journalistischen Kommentar, sondern um die Zuspitzung eines Themas (hier: die zuweilen hysterische Klimadiskussion). Betroffen macht uns allerdings der Vorwurf, die beteiligten Kinder seien möglicherweise ‚instrumentalisiert‘ worden. Dies ist absolut nicht der Fall, trotzdem haben wir uns entschlossen, das Video zu löschen, da schon die Mutmaßung, WDR 2 hätte die Kinder des Chores instrumentalisiert, für die Redaktion unerträglich ist.“

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]