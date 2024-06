Net Zero Industry Act tritt in Kraft

Das Ziel: Mindestens 40 Prozent des Bedarfs der EU in den Netto-Null-Technologien, also Solar, Wind oder Batterien, sollen bis 2030 in der EU hergestellt werden. Das dazugehörige Gesetz, der Net Zero Industry Act, ist am Samstag in Kraft getreten.