Nordrhein-Westfalen stoppt Maskenpflicht während des Schulunterrichts

Nordrhein-Westfalen hebt die Maskenpflicht während des Unterrichts an den dortigen Schulen auf. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Donnerstag in Düsseldorf vor Journalisten, „das Geschehen in den Schulen ist das Argument, jetzt davon Abstand nehmen zu können.“ Es gebe sinkende Infektionszahlen, deshalb sei nun bei der Überprüfung der Maßnahme diese Entscheidung getroffen worden. Die Pflicht zum Tragen der Masken endet demnach am 31. August.

Eine Maskenpflicht in Schulen gibt es auch in anderen Bundesländern, jedoch zumeist außerhalb der Unterrichtsräume. In Nordrhein-Westfalen galt diese nach den Sommerferien auch während des Unterrichts. Laschet sagte, die Maßnahme sei richtig gewesen, weil nicht klar gewesen sei, wie sich mit den Reiserückkehrern die Lage in den Schulen entwickle. (afp/er)