Richterwahl für Karlsruhe: Brandenburgs Regierungschef (SPD) plädiert für drei neue Kandidaten

Seit dem 11. Juli 2025 schwebt über den Koalitionspartnern von CDU/CSU und SPD das Damoklesschwert der Verfassungsrichterwahl: Zu viele Abgeordnete der Unionsfraktion im Bundestag hatten sich geweigert, insbesondere die von der SPD gewünschte Kandidatin Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf mitzutragen.

Die SPD beharrt allerdings auch in der parlamentarischen Sommerpause auf deren Entsendung nach Karlsruhe. Auch an ihrer zweiten Favoritin Ann-Kathrin Kaufhold wollen die Sozialdemokraten unbedingt festhalten, wie unter anderem aus einer Petition vom 29. Juli hervorgeht. Diese erweckt den Eindruck, dass sich jeder, der nicht hinter Brosius-Gersdorf oder Ann-Kathrin Kaufhold steht, aus Sicht der SPD mit „rechten Netzwerken“ gemein macht.

Der jüngste Versuch, den gordischen Knoten zu zerschlagen, kommt nun von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Wie die „Welt“ berichtet, wäre er bereit, von den beiden SPD-Vorschlägen für das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) abzurücken. Auch der dritte Kandidat Prof. Günter Spinner, den die Union gerne in roter Robe sehen würde, steht für den Regierungschef offenbar zur Disposition.

Denn laut Woidke kann ein Ausweg „nur darin bestehen, dass alle Kandidaten zurückgezogen werden und dieses Verfahren durch die Fraktionen im Deutschen Bundestag völlig neu aufgesetzt wird“, wie er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zu Protokoll gab. Dabei sei Eile geboten:

Der brandenburgische Regierungschef folgt damit einem Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Der Unterfranke hatte bereits vor gut einer Woche ebenfalls vorgeschlagen, noch einmal über neue Namen für Karlsruhe nachzudenken. Hoffmanns Ansicht nach könnten einzelne, aber auch alle bisherigen Kandidaten durch neue Bewerber ersetzt werden. Er forderte:

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vor zwei Wochen davon abgeraten, Brosius-Gersdorf weiter zu berücksichtigen.

Die Kandidatin selbst, die derzeit als Inhaberin eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam arbeitet, hatte sich am 15. Juli in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ bereit erklärt, notfalls auf ihre Nominierung verzichten zu wollen.