Saarbrücken: Großflächiger Stromausfall - Brand in Umspannwerk

Am Dienstag, 23. September, gegen 14:20 Uhr ist in Saarbrücken großflächig der Strom ausgefallen. Nach Angaben der „Saarbrücker Zeitung“ sei mindestens die Innenstadt bis zum Industriegebiet Süd, Alt-Saarbrücken und der Eschberg betroffen.

Ein Reporter im Stadtteil St. Johann berichtete der Epoch Times, dass auch Ampelanlagen ausgefallen waren. Eine Baustelle in der Nähe kam zum Stillstand. Gegen 15:00 Uhr war der Strom in einigen Bereichen jedoch bereits zurück.

Auf dem Portal „Störungsauskunft“ gab es im Großraum Saarbrücken in der Folge mehr als 150 Meldungen, die von einer Störung oder einem Totalausfall in der Stromversorgung berichtet haben.

Bildschirmfoto auf dem Portal Störungsauskunft vom Nachmittag des 23. September 2025. Foto: störungsauskunft.de, OpenStreetMap

Stromausfall-Hinweis über Stadtwerketelefon

Beim Versuch die Stadtwerke Saarbrücken für nähere Informationen zu erreichen, kam zunächst der Hinweis, dass der Stromausfall zusätzlich zu den genannten Gebieten auch in St. Arnual und in St. Johann besteht. Eine Mitarbeiterin konnte anschließend keine genaueren Informationen mitteilen.

Aktuell arbeiten Feuerwehr und die Stadtwerke Saarbrücken an der Behebung des Problems. Sie konnten inzwischen rund die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder ans Netz bringen.

Brand in Umspannwerk

Zum aktuellen Zeitpunkt haben die Stadtwerke Saarbrücken einen Brand in einem Umspannwerk in der Werderstraße in Alt-Saarbrücken als Ursache benannt. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Viele Stadtteile sind immer noch ohne Strom.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unbekannt. Möglich wäre ein Anschlag, wie er sich erst am 9. September in Berlin ereignet hat. Denkbar wäre aber auch technisches Versagen durch eine Überlastung der Leitungen oder einen Defekt an Komponenten der elektrischen Einrichtung.

Fenster geschlossen halten

Durch den Brand und die Löscharbeiten entwickelte sich eine starke Rauchwolke. Anwohnern von Alt-Saarbrücken wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um keine möglicherweise giftigen Dämpfe einzuatmen.