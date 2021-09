Scholz will „so schnell wie möglich“ eine Regierung mit Grünen und FDP bilden

Foto: CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz drückt bei der Bildung einer neuen Bundesregierung aufs Tempo. Er wolle „so schnell wie möglich“ eine Regierung mit Grünen und FDP bilden, sagte er am Montag nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums. Nach Möglichkeit solle dies vor Weihnachten geschehen.

Über Gesprächsverläufe werde man sich schnell mit den anderen Parteien abstimmen. Sondierungen sollten nicht zu lange dauern, bevor es zu Koalitionsverhandlungen komme, fügte Scholz hinzu. Eine Regierung müsse zudem so miteinander arbeiten, „dass sie wiedergewählt werden kann“.

Laschet sieht offenbar keinen direkten Regierungsanspruch der Union

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sieht offenbar doch keinen direkten Anspruch auf Bildung einer Regierung unter Führung der Union. „Aus dem Wahlergebnis kann niemand einen Regierungsanspruch ableiten, das habe ich am Sonntag auch nicht gesagt“, sagte Laschet nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag in einer CDU-Vorstandssitzung. „Wir stehen bereit für andere Konstellationen“, wenn es mit einer Ampel-Koalition nicht klappe.

Dafür müsse sich die Union vorbereiten und bereithalten, sagte Laschet demnach weiter. Die Partei müsse die „Bereitschaft“ ausstrahlen. Der CDU-Vorsitzende sagte laut Teilnehmern, dass er am Sonntag ein langes Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner geführt habe und am Montag auch mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gesprochen habe.

Laschet räumte den Angaben zufolge in der Sitzung auch persönliche Fehler im Wahlkampf ein. Egal, ob die CDU regiere oder nicht, müssten die Fehler aufgearbeitet werden.

Am Wahlabend hatten sowohl Laschet als auch SPD-Kandidat Olaf Scholz angekündigt, eine Regierung bilden zu wollen. Scholz strebt eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP an, Laschet wirbt für ein Jamaika-Bündnis – ebenfalls mit Grünen und Liberalen. (afp/dts/dl)

