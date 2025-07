Ein neuer Jahreshöchstwert floss vom Bund auf das EEG-Konto, das die Einspeisevergütungen für „erneuerbare“ Energieanlagen finanziert.

Eine indirekte Belastung für jeden Steuerzahler in Höhe von 52,57 Euro fiel an – zusätzlich zur üblichen Stromrechnung.

Die Höhe der Zuzahlung durch den Bund ergibt sich durch ein einfaches Prinzip.

Ein Jahrestrend im Vergleich zum Vorjahr ist bereits ersichtlich.

Erneuerbare Energien sollen die Strompreise auf lange Sicht stabilisieren und im besten Fall die Kosten für Verbraucher senken. Doch momentan sieht sich der Stromkunde in Deutschland noch weiterhin mit den höchsten Endverbraucherstrompreisen in Europa konfrontiert

Hinzu kommt, dass die Energiewende in mehreren Bereichen teils hohe Steuergelder im Milliardenbereich verschlingt. Ein solcher Posten ist das EEG-Konto (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Über dieses Konto erhalten die Betreiber von Windkraft- und Solaranlagen , aber auch von Wasser- und Biogaskraftwerken ihre gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung für jede ins öffentliche Stromnetz eingespeiste Kilowattstunde.

Allerdings schaffen es die Erlöse aus der Direktvermarktung noch nicht, die Kosten für die Einspeisevergütungen zu decken. Die Erlöse kommen zustande, indem die Netzbetreiber den Strom aus den „erneuerbaren“ Quellen an der Strombörse vermarkten.

Ebenfalls als Einnahme des Kontos verbucht ist eine Einzahlung des Bundes in Höhe von. Das ist der höchste Monatsbetrag im laufenden Jahr und der zweithöchste Betrag seit Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022. Der Höchstwert in diesem Zeitraum fiel im Mai 2024 mit gut 3,36 Milliarden Euro an.