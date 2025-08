Unionsfraktion ermahnt MdB Saskia Ludwig: Unvereinbarkeitsbeschluss zur AfD gilt nach wie vor

Anlässlich eines Ungarnbesuches hat die Unionsfraktion im Bundestag ihre brandenburgische Abgeordnete Saskia Ludwig zur Einhaltung des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit der AfD ermahnt.

Stein des Anstoßes sind Fotos, die Ludwig als Teilnehmerin einer Konferenz des ungarischen Mathias Corvinus Collegium (MCC) im Gespräch mit AfD-Cochefin Alice Weidel zeigen.

Auf ihrem Blusky-Account hatte die Journalistin Annika Brockschmidt von ihr selbst kommentierte Fotos, die Ludwig mit Weidel und auf der MCC-Konferenzbühne in Esztergom zeigen, veröffentlicht. Der MCC gilt als ein Thinktank, der der Linie von Ministerpräsident Viktor Orbán, welcher selbst an der Konferenz teilnahm, nahesteht.

Die Journalistin Annika Brockschmidt veröffentlichte am 2. August 2025 Fotos von Saskia Ludwig (CDU) und Alice Weidel (AfD) beim MCC-Treffen in Budapest. Links unten Ludwig, Max Tichy und Alice Weidel.

Ludwigs Umgang mit Weidel kam bei der Unionsfraktion offenbar nicht gut an: „Frau Ludwig hat an der Veranstaltung nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung teilgenommen“, stellte eine Sprecherin der Fraktion auf Nachfrage des „Tagesspiegels“ klar. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU aus dem Jahr 2018 ( PDF ) gelte nach wie vor. Er schließe „jede Zusammenarbeit mit der AfD aus“. Jedes einzelne CDU-Mitglied sei an den Beschluss „gebunden“.

Nach Angaben von Brockschmidt hatte Ludwig in einer Podiumsdiskussion auf Englisch darauf hingewiesen, dass es derzeit in der CDU speziell in den westlichen Bundesländern ein Problem „wie der Teufel“ sei, über die Brandmauer auch nur zu diskutieren. In fünf Jahren aber könne es womöglich zu einer Koalition kommen, flexible Mehrheiten auf regionaler Ebene könnten der erste Schritt dazu sein. In den nächsten zwei Jahren sei so etwas aber undenkbar, sagte Ludwig laut Brockschmidt.