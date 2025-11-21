ZDF-„Politbarometer“: Union und AfD gewinnen leicht - Linke verliert

Union und AfD haben im ZDF-„Politbarometer“ leicht an Zustimmung gewonnen und teilen sich weiter den ersten Platz. CDU und CSU kommen in der am Freitag veröffentlichten Umfrage zusammen auf 27 Prozent, ebenfalls die AfD.

Beide gewannen im Vergleich zur Umfrage Anfang des Monats einen Prozentpunkt hinzu. Auf Platz drei landet weiter die SPD mit unverändert 14 Prozent vor den Grünen mit unverändert zwölf Prozent.

Die Linkspartei dahinter verlor einen Punkt auf nun neun Prozent. Die sonstigen Parteien – darunter auch die FDP und das BSW – verloren ebenfalls einen Punkt und kommen auf gemeinsam elf Prozent.

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte für das ZDF 1207 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte zwischen dem 18. und 20. November. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei Prozentpunkten angegeben.(afp/red)