Damit im ersten Halbjahr 2025 die Stromnetze stabil bleiben konnten, mussten die deutschen Netzbetreiber Solar- und Windkraftanlagen in Rekordmenge drosseln.

Laut des britischen Finanzmarktdatenanbieters LSEG fuhren die Stromunternehmen von Januar bis Juni rund 8 Prozent der Photovoltaik bewusst herunter. Das ist mehr als doppelt so viel als im Vorjahreszeitraum.

Auch bei der Windenergie waren die Drosselungen in diesem ersten Halbjahr mit 5,3 Prozent so hoch wie noch nie, wie „Bloomberg“ berichtete. Im ersten Halbjahr 2024 lag der Wert noch bei 3,5 Prozent.

Das liegt einerseits daran, dass bei diesen beiden „Erneuerbaren“ weiterhin ein anhaltender Ausbau der installierten Leistung stattfindet. Während die Windkraft an Land nur noch langsam wächst – rund 0,3 Gigawatt (GW) an Nennleistung pro Monat –, kommt bei der Photovoltaik monatlich aktuell rund 1 GW hinzu. Derzeit liegt die installierte Leistung von Windkraft insgesamt bei 74,9 GW, die von Solar hat 108,7 GW. Bis 2030 sollen bei Solar laut Plan 215 GW im Bundesgebiet installiert sein.

Der Strom der vielen Windkraftanlagen im Norden kann mangels ausreichender oder ausreichend dimensionierter Stromleitungen nicht bis in den Süden Deutschlands fließen. Umgekehrt kann der Solarstrom der Photovoltaikanlagen in Süddeutschland zur Mittagszeit nicht nach Norddeutschland gelangen. Die Bauarbeiten für die Trasse SuedLink sind dafür bereits im Gange

Zudem fehlt es an Batteriekapazität , um die Stromüberschüsse dieser beiden Energiequellen zu speichern. Momentan ist laut dem Portal „Battery-Charts“ eine Speicherkapazität von rund 21,5 Gigawattstunden (GWh) in Deutschland in Betrieb. Die meiste davon – 17,6 GWh – befinden sich in privaten Heimspeichern, die nur selten netzdienlich laden.