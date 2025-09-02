Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Einst der König der Meere: Wärmere Gewässer und riesige Wellen nagen am Eisberg A23a

vor 33 Minuten

Trump: US-Streitkräfte schießen auf Drogenboot aus Venezuela

vor einer Stunde

Hoeneß schimpft auf Transfermarkt: „Bin fassungslos“

vor einer Stunde

„Anreize verringern“: Polizeigewerkschaft kritisiert Migrationspolitik als unzureichend

vor 2 Stunden

Wadephul trifft sich mit dem indischen Premier

vor 3 Stunden

Mord an Kiews Ex-Parlamentspräsident: Verdächtiger bestreitet Verbindung zu Russland

vor 3 Stunden

Nach Suizid eines 16-Jährigen: OpenAI kündigt Kindersicherung für ChatGPT an

vor 4 Stunden

Türkisches Gericht setzt Führung der größten Oppositionspartei in Istanbul ab

vor 4 Stunden

Merz will 10 Prozent bei Bürgergeld sparen - Koalitionsspitzen beraten über Sozialsysteme

vor 4 Stunden

Zweiter Chefwechsel in einem Jahr - Nestlé unter Druck

Logo Epoch Times
Bayern und Baden-Württemberg

Zwei Wirtschaftsminister gegen EU-Elektroquote für Dienstwagen

Die EU-Kommission lässt bis Dezember ein Gesetz für „saubere Unternehmensflotten“ erstellen. Politiker in Bayern und Baden-Württemberg warnen – und schicken Brüssel einen Brief. Sie lehnen eine faktische „E-Auto-Quote von 100 Prozent ab 2030“ für Unternehmensflotten ab.

top-article-image

Das Gesetz könnte möglicherweise Autovermietern, Leasingunternehmen und den Betreibern großer Dienstwagenflotten vorschreiben, wie hoch der Anteil von Elektroautos in ihrem Fahrzeugbestand künftig sein soll (Symbolbild).

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Baden-Württemberg und Bayern treten Überlegungen der EU-Kommission entgegen, Flottenbetreibern künftig möglicherweise feste Quoten für Elektroautos vorzuschreiben.
In einem Brief, über den die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ berichtet, wenden sich Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an Kommissionspräsident Ursula von der Leyen (CDU) und bezeichnen die Maßnahme als „wirtschaftspolitische Fehlsteuerung“.

„Realitätsferne Maßnahme“

Sie „wäre realitätsfern, in ihrer Wirkung kontraproduktiv und für viele Flottenbetreiber schlichtweg nicht finanzierbar“. Weiter heißt es, dass „eine Verschärfung für die deutschen Automobilhersteller eine erhebliche ökonomische Belastung bedeuten würde, die die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet“.
Hoffmeister-Kraut und Aiwanger reagieren darauf, dass von der Leyen Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas im Dezember beauftragt hat, bis Ende 2025 ein Gesetz für „saubere Unternehmensflotten“ vorzulegen. Im Moment laufen dazu die Konsultationen.
Mehr dazu
Das Gesetz könnte möglicherweise Autovermietern, Leasingunternehmen und den Betreibern großer Dienstwagenflotten vorschreiben, wie hoch der Anteil von Elektroautos in ihrem Fahrzeugbestand künftig sein soll.

Verpflichtende Elektrifizierung von Dienst- und Mietwagen abgelehnt

Für Bayern und Baden-Württemberg sind „angesichts des harten globalen Wettbewerbs weitere Verbote und Gebote vor allem in der aktuellen Lage nicht der richtige Weg, um den freien Fall der europäischen Automobilindustrie umzukehren und international wieder anschlussfähig zu machen“, schreiben die Ministerin und der Minister.
Sie verweisen auf die Probleme der Autohersteller in Baden-Württemberg und Bayern. Wenn die Hersteller und Zulieferer, die Maschinenbau-Betriebe und Kfz-Gewerbe Stellen abbauen, seiden im Süden Deutschlands rund eine Million Arbeitnehmer direkt oder auch indirekt von der Krise der Automobilindustrie betroffen, heißt es in dem Schreiben.
Mehr dazu
Hoffmeister-Kraut und Aiwanger lehnen eine verpflichtende Elektrifizierung von Dienst- und Mietwagen ab. „Wir haben mit großer Überraschung vernommen, dass eine Gesetzesvorlage zu einer EU-weit geltenden CO2-Quote für Unternehmensflotten und Mietwagen, welche faktisch einer E-Auto-Quote von 100 Prozent ab 2030 gleichkommt, diskutiert wird“, heißt es in dem Brief.
„Eine solche pauschale Quotenregelung bei Battery Electric Vehicle (BEV)-Flotten würde einen massiven staatlichen Eingriff in den Markt darstellen.“ (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.