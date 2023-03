„Langer Arm Putins“: Bundestag liefert sich Schlagabtausch zu umstrittener Klimastiftung

Heiß her ging es im Bundestag beim Thema Klimastiftung MV und die Rolle von Ministerpräsidentin Schwesig Foto: über dts Nachrichtenagentur

Für die CDU sind die Vorgänge um die Klimastiftung in MV ein „handfester Skandal“ und eine „Fortführung von Tricksen, Tarnen, Täuschen“. Die SPD spricht in Richtung CDU von einer „politischen Show“. Rund um die Vorgänge in MV und die Rolle von Ministerpräsidentin Schwesig kam es gestern um Bundestag zu einem Schlagabtausch.