Gefeuerter Kommandant von US-Flugzeugträger von Besatzung als Held verabschiedet

Hunderte Besatzungsmitglieder applaudierten und riefen "Kapitän Crozier", als Kommandant Brett Crozier auf der Pazifikinsel Guam den US-Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" verließ. Er war wegen eines Brandbriefs zu Corona-Fällen seines Postens enthoben worden.

Vom Pentagon gefeuert, von der Besatzung gefeiert: Der Kommandant des US-Flugzeugträgers „USS Theodore Roosevelt“, der wegen eines Brandbriefs zu COVID-19-Fällen seines Postens enthoben wurde, ist von den Seeleuten wie ein Held verabschiedet worden. Hunderte Besatzungsmitglieder applaudierten und riefen „Kapitän Crozier“, als Brett Crozier auf der Pazifikinsel Guam das Kriegsschiff verließ, wie am Freitag im Internet verbreitete Videos zeigen.

Darauf ist zu sehen, wie der entlassene Kommandant zunächst durch die schweigende Menschenmenge läuft und die Soldaten ihm salutieren. Als Crozier die „USS Theodore Roosevelt“ über eine Gangway verlässt und zu einem wartenden Auto läuft, klatschen die Seeleute und rufen seinen Namen. Der Kapitän dreht sich an Land noch einmal um und salutiert der Besatzung.

Captain Brett Crozier departing his ship for the final time.

Every Sailor remaining on the USS Theodore Roosevelt came to send him off with cheers and chants, full of admiration.

This man fell on his sword to protect the crew. He is an American hero.pic.twitter.com/gOhK7mkp7i

— Travis Akers (@travisakers) April 3, 2020