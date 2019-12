Trump zu Kirchenattentat: Mutige Texaner retteten mit Waffen das Leben von 242 Kirchgängern

Nach dem Schusswaffenangriff auf eine Kirche im US-Bundesstaat Texas hat US-Präsident Donald Trump das Eingreifen bewaffneter Gottesdienstbesucher und die texanischen Waffengesetze gelobt.

„Dank der mutigen Gemeindemitglieder, die eingriffen, um 242 weitere Kirchgänger zu schützen, war es in sechs Sekunden vorbei“, schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Diese Helden retteten Leben, und die texanischen Gesetze erlaubten es ihnen, Waffen zu tragen!“

Our prayers are with the families of the victims and the congregation of yesterday’s church attack. It was over in 6 seconds thanks to the brave parishioners who acted to protect 242 fellow worshippers. Lives were saved by these heroes, and Texas laws allowing them to carry arms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019