Acht einfache Schritte: Reduzieren Sie Ihr Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und mehr
Starkes Herz, gesundes Leben: Senken Sie Ihr Risiko für Demenz, Krebs und Depressionen mit diesen acht einfachen Schritten.
Wie die Herzgesundheit die allgemeine Gesundheit des Körpers beeinflusst
Wenn das Herz-Kreislauf-System nicht optimal funktioniert, kann dies zu dauerhaften Immunreaktionen führen, die den Körper in einem Zustand leichter, aber ständiger Entzündung halten. Diese anhaltende Entzündung schädigt nach und nach Blutgefäße und Organe und erhöht so das Risiko für weitere Erkrankungen.
Durch eine herzgesunde Lebensweise – wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressmanagement – können Sie Entzündungen reduzieren und Ihre allgemeine Gesundheit fördern.
Acht Schritte zur Verbesserung Ihrer Herzgesundheit
- Bleiben Sie aktiv: 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive körperliche Aktivität pro Woche – wie zügiges Gehen, Radfahren oder Laufen – können das Sterberisiko um 21 Prozent senken.
- Wenn Sie zwei- bis viermal so viel trainieren, kann sich dieser Vorteil auf 31 Prozent erhöhen. Die Bewegungen müssen jedoch nicht groß sein. „Sitzen Sie weniger, auch wenn es nur darum geht, etwa jede Stunde aufzustehen und sich zu strecken“, sagte Dr. Stacey E. Rosen, Präsidentin der American Heart Association (AHA) und Senior Vice President für Frauengesundheit bei Northwell Health gegenüber Epoch Times.
- Rauchen Sie nicht: Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, werden die Schäden an den Blutgefäßen direkt reduziert und senken sich sowohl der Cholesterinspiegel als auch der Blutdruck. Durch das Aufhören sinkt auch das Risiko für einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt nach einem Jahr um die Hälfte.
- Salzkonsum reduzieren: Eine Reduzierung des Salzkonsums auf 2.300 Milligramm pro Tag (Anm. d. Red. das entspricht einem Teelöffel) kann den Blutdruck senken.
- Ausreichend schlafen: Weniger als fünf Stunden Schlaf verdoppeln das Risiko, an einer Arterienerkrankung zu erkranken, im Vergleich zu sieben bis acht Stunden Schlaf. Rosen empfiehlt eine gute Schlafhygiene, indem man zum Beispiel früh den Fernseher ausschaltet oder elektronische Geräte weglegt, sobald man ins Bett geht.
- Lassen Sie sich auf Apnoe untersuchen: Wenn Sie schnarchen oder sich tagsüber ungewöhnlich müde fühlen, sollten Sie sich auf obstruktive Schlafapnoe untersuchen lassen. Unbehandelt erhöht Schlafapnoe das Risiko für Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Schlaganfall und Herzerkrankungen.
- Gehen Sie gut mit Ihren Emotionen um: Häufige, wiederkehrende Wut kann das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen, da sie die Fähigkeit der Blutgefäße, sich zu erweitern, einschränkt. Positive Emotionen wie Dankbarkeit und Zufriedenheit können hingegen vor Herzerkrankungen schützen.
- Achten Sie auf Ihre Mundgesundheit: Eine schlechte Mundgesundheit kann zu Zahnfleischerkrankungen führen, die chronische Entzündungen verursachen, die Blutgefäße schädigen und das Risiko für Herzprobleme erhöhen.
Es ist nie zu spät, anzufangen
