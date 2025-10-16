Kakao: Der überraschende Schutz für Ihr Herz
Kakao könnte Entzündungen im Körper lindern. Forscher enthüllen seinen Herzschutzeffekt.
Lesedauer: 3 Min.
Ein dampfender Becher Kakao könnte mehr als nur die Seele wärmen. Eine aktuelle Studie legt nahe, dass Kakao auch das Herz stärken und Entzündungen im Körper lindern kann. Mit zunehmendem Alter steigt die Neigung zu Entzündungen im Körper, die das Risiko für chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Doch regelmäßiger Kakaokonsum könnte diesem Prozess entgegenwirken.
In der groß angelegten Studie „COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study“ untersuchten Forscher über zwei Jahre lang die Wirkung von Kakaoextraktpräparaten. Das Ergebnis: Bei Teilnehmern, die täglich Kakao einnahmen, blieben die Entzündungswerte stabil, statt wie üblich zuzunehmen. Besonders ausgeprägt war dieser Effekt bei Personen, die zu Studienbeginn bereits erhöhte Entzündungswerte aufwiesen. Darüber hinaus zeigte die Studie eine Reduktion des Risikos für den Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 27 Prozent.
Howard Sesso, Associate Professor für Medizin am Brigham and Women’s Hospital und Hauptautor der Studie, erklärt gegenüber der Epoch Times, dass Kakao durch die Verringerung von Entzündungen, einem Hauptfaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Schutz des Herzens beitragen kann.
Wie Kakao Entzündungen hemmen kann
Nutzen Sie die Vorteile von Kakao
Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Daily Cocoa Cuts Inflammation by 70 Percent“. (deutsche Bearbeitung kr)
