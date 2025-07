Kürbis-Power: Stärkt das Immunsystem, reguliert den Blutzuckerspiegel und schützt die Augengesundheit

In Kürze

Der Kürbis, ein nährstoffreiches Superfood, stärkt Immunsystem, Verdauung und Augengesundheit mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien.

Er reguliert Blutzucker, lindert Magengeschwüre und unterstützt dank Zink die mentale Gesundheit.

Entdecken Sie seine Vielseitigkeit mit Rezepten wie Kürbis-Sojamilch oder Kürbis-Hirse-Brei.

Stellen Sie sich vor: Ein warmer Julitag, die Sonne küsst die Felder, und in den Gärten reifen die ersten Kürbisse still vor sich hin, bereit für die Ernte Ende August.

Schon jetzt lohnt es sich, einen Blick auf dieses vielseitige Superfood zu werfen. Der Kürbis, oft erst im Herbst als Dekoration gefeiert, ist weit mehr als ein saisonales Symbol – er ist ein Nährstoffwunder, das Körper und Seele gleichermaßen stärkt.

Denn Studien enthüllen sein beeindruckendes Arsenal an gesundheitlichen Vorteilen: Von der Stärkung des Immunsystems über entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften bis hin zu cholesterinsenkenden und blutzuckerregulierenden Wirkungen. Dank seiner reichen Zusammensetzung – voller Vitamine A, C und E sowie Mineralstoffe wie Zink, Eisen und Selen – ist der Kürbis ein natürlicher Verbündeter für die Gesundheit. Sogar bei der Gewichtskontrolle kann er eine Rolle spielen. Lassen Sie sich schon jetzt von der goldenen Frucht des Spätsommers inspirieren und entdecken Sie, wie der Kürbis Ihren Speiseplan und Ihr Wohlbefinden bereichert, noch bevor die Erntezeit beginnt.

Hilfreich für Verdauung und Gewichtsabnahme

Kürbis steckt voller Pektin und Polysaccharide, die die Verdauung verbessern und das Gewicht im Griff zu behalten. Pektin bremst die Stärkeaufnahme, während Polysaccharide die Darmflora stärken und die Gewichtskontrolle unterstützen können. Die Ballaststoffe fördern eine gesunde Darmbewegung und lindern Verstopfung. Als Snack hält Kürbis lange satt – perfekt, wenn Mahlzeiten mal ausfallen. Am besten gedünstet genießen, um die Pfunde purzeln zu lassen!

Gut für den Blutzucker

Kürbis hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken – ideal für Menschen mit Diabetes oder dem Risiko dafür. Seine Inhaltsstoffe stabilisieren den Stoffwechsel und bekämpfen zudem oxidativen Stress, der Zellen schädigen kann.

Gut für die Prostata

Der regelmäßige Genuss von Kürbis und Kürbiskernen kann helfen, einer vergrößerten Prostata entgegenzuwirken. Studien zeigen, dass Kürbiskerne das Wachstum von Prostatazellen hemmen können.

Unterstützt die Augengesundheit

Kürbis ist außerdem reich an Carotinoiden, die zur Erhaltung der Augengesundheit beitragen und Augenerkrankungen vorbeugen können. Eine Übersichtsstudie hat gezeigt, dass Carotinoide in den Augen sichtbares Licht absorbieren, vor chemischen Schäden durch Lichteinwirkung schützen, freie Radikale eliminieren und oxidativen Stress und Entzündungen reduzieren können.

Vorbeugung von Magengeschwüren

Forschungsergebnisse zeigen auch, dass Kürbiskernöl zur Linderung von Magengeschwüren beitragen kann, die durch das nichtsteroidale Antirheumatikum Ibuprofen verursacht werden können.

Linderung von Depressionen

Antidepressiva sind die Hauptbehandlungsmethoden bei Depressionen. Studien haben gezeigt, dass Kürbisextrakt die Symptome von Depressionen bei Ratten, die chronischem unvorhersehbarem Stress ausgesetzt waren, deutlich reduzieren kann.

Dr. Yang Jingduan, CEO des Northern Medical Center in New York und Experte für Neurologie, erklärte gegenüber Epoch Times, dass Zink in Kürbissen eine wichtige Rolle im Nervensystem spielt.

„Zink ist an der Synthese von Neurotransmittern im Gehirn, der Übertragung von Nervensignalen und der funktionellen Regulation von Neurotransmitter-Rezeptoren beteiligt“, sagte er. „Diese Neurotransmitter beeinflussen direkt unsere Emotionsregulation, Stresstoleranz, Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit, Motivation und Handlungsfähigkeit.“

Er wies darauf hin, dass viele Patienten, bei denen psychische Erkrankungen diagnostiziert wurden, auch einen Zinkmangel aufweisen. Da der Körper Zink nicht selbst produzieren kann, muss es über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden.

Entgiftende und kühlende Wirkung

Wu Guobin, Direktor der Xinyitang Chinese Medicine Clinic in Taiwan, sagte in einem Interview mit Epoch Times, dass Sommerhitze Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit und Müdigkeit verursachen kann. Das liegt daran, dass Hitze und Feuchtigkeit die Schweißporen öffnen und so die Schweißbildung erhöhen. Viele Menschen greifen dann zu kalten Speisen, die die Milz und den Magen schwächen können.

Für Menschen, die viel schwitzen, empfiehlt Wu Melonen und Obst wie Kürbisse. In der TCM gelten Melonen und auch Kürbisse als kühlende Lebensmittel, die helfen, die innere Körpertemperatur auszugleichen. Sie sollen auch „Feuchtigkeit“ beseitigen, also überschüssige Feuchtigkeit im Körper, die zu einer trägen Verdauung und Wassereinlagerungen führen kann. Solche Lebensmittel sollen das Verdauungs- und Harnsystem entgiften und dem Körper helfen, Giftstoffe über Schweiß, Urin und Stuhl auszuscheiden.

Kürbisrezepte

Kürbis-Hirse-Brei

Kürbis-Hirse-Brei ist ein wohltuendes, nährstoffreiches Gericht, das ideal für eine sanfte Verdauung ist.

Zutaten:

200 Gramm Kürbis

50 Gramm Hirse

Zubereitung:

Kürbis in Stücke schneiden, Hirse abspülen und beides in kochendes Wasser geben.

Bei geringer Hitze 30 Minuten lang kochen lassen und gelegentlich umrühren, damit nichts anbrennt.

Kürbissuppe

Kürbissuppe ist ein leichtes Gericht, das den Körper kühlt und die Verdauung fördert.

Zutaten:

1 mittelgroßer Kürbis (geschält, entkernt und in Stücke geschnitten)

4 Tassen Wasser (oder Gemüsebrühe für zusätzlichen Geschmack)

1–2 Teelöffel Salz

Zubereitung

Wasser (oder Brühe) in einen großen Topf geben und zum Kochen bringen.

Die Kürbisstücke hinzufügen und die Hitze reduzieren. 20 bis 25 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich und gar ist.

Mit einem Kartoffelstampfer oder einem Stabmixer den Kürbis pürieren oder mixen, bis er cremig ist.

Unter gelegentlichem Rühren weitere 5 Minuten kochen lassen.

Mit Salz abschmecken und heiß servieren.

Kürbis-Sojamilch

Die Kürbis-Sojamilch vereint die sanfte Süße des Kürbisses mit der cremigen Fülle von Sojamilch zu einem nährstoffreichen, warmen Getränk, das Körper und Seele gleichermaßen verwöhnt.

Zutaten:

150 Gramm Kürbis

600 Milliliter Sojamilch

Zubereitung: