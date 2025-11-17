Logo Epoch Times

Wer unruhige Beine behandelt, schützt sich vor Parkinson

Nachts kribbeln die Beine? Die gute Nachricht: Genau die Therapie dagegen kann auch das Parkinson-Risiko senken.

Wer sein Restless Legs behandelt, schützt sich gleichzeitig vor Parkinson.

Karina Rammer
Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland (etwa 2 Prozent der Bevölkerung) leiden unter dem Restless-Legs-Syndrom (RLS), auch „Unruhige Beine“ genannt. Menschen mit dieser Erkrankung haben ein etwas höheres Risiko, später an Parkinson zu erkranken – das zeigt eine große aktuelle Studie aus Südkorea, die im renommierten Fachblatt JAMA Network Open veröffentlicht wurde.
Betroffene verspüren vor allem abends und nachts einen starken Drang, die Beine zu bewegen, oft begleitet von Kribbeln, Ziehen oder Schmerzen. Viele können dadurch schlecht ein- und durchschlafen.
Mehr dazu

Restless Legs: Leicht erhöhtes Parkinson-Risiko

Die neue Studie bringt für Millionen Menschen mit „Unruhigen Beinen“ eine doppelte Botschaft: Einerseits besteht für Menschen mit dem Restless-Legs-Syndrom ein leicht erhöhtes Risiko, später an Parkinson zu erkranken. Andererseits scheinen genau die Medikamente (Dopaminagonisten), mit denen das Restless-Legs-Syndrom behandelt wird, vor Parkinson zu schützen. Warum das so ist, bleibt vorerst jedoch ein Rätsel.

Beide Erkrankungen hängen mit dem Botenstoff Dopamin zusammen, der für die Steuerung von Bewegungen wichtig ist. Dopaminagonisten ahmen Dopamin nach und lindern sowohl den quälenden Bewegungsdrang bei „Unruhigen Beinen“ als auch das Zittern bei Parkinson.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Diagnosen wurden in der Studie nicht immer von Neurologen oder Schlafspezialisten bestätigt, schreibt der US-Neurologe Dr. Mark S. Baron in einem begleitenden Kommentar. Es könnte also vereinzelt Fehldiagnosen gegeben haben. Auch einen eindeutigen Beweis, dass das Restless-Legs-Syndrom Parkinson direkt auslöst, liefert die Untersuchung nicht.

Bereits in früheren Forschungen wurde festgestellt, dass Magnesiumoxid und Vitamin B6 die Schlafqualität und die Symptome des Restless-Legs-Syndroms deutlich verbessern, wobei Magnesium eine größere Wirksamkeit zeigte.
 
Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Mit Material von theepochtimes.org

