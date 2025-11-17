Wer unruhige Beine behandelt, schützt sich vor Parkinson

Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland (etwa 2 Prozent der Bevölkerung) leiden unter dem Restless-Legs-Syndrom (RLS), auch „Unruhige Beine“ genannt. Menschen mit dieser Erkrankung haben ein etwas höheres Risiko, später an Parkinson zu erkranken – das zeigt eine große aktuelle Studie aus Südkorea, die im renommierten Fachblatt JAMA Network Open veröffentlicht wurde.

Betroffene verspüren vor allem abends und nachts einen starken Drang, die Beine zu bewegen, oft begleitet von Kribbeln, Ziehen oder Schmerzen. Viele können dadurch schlecht ein- und durchschlafen.

Restless Legs: Leicht erhöhtes Parkinson-Risiko

Die neue Studie bringt für Millionen Menschen mit „Unruhigen Beinen“ eine doppelte Botschaft: Einerseits besteht für Menschen mit dem Restless-Legs-Syndrom ein leicht erhöhtes Risiko, später an Parkinson zu erkranken. Andererseits scheinen genau die Medikamente (Dopaminagonisten), mit denen das Restless-Legs-Syndrom behandelt wird, vor Parkinson zu schützen. Warum das so ist, bleibt vorerst jedoch ein Rätsel.

Beide Erkrankungen hängen mit dem Botenstoff Dopamin zusammen, der für die Steuerung von Bewegungen wichtig ist. Dopaminagonisten ahmen Dopamin nach und lindern sowohl den quälenden Bewegungsdrang bei „Unruhigen Beinen“ als auch das Zittern bei Parkinson.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Diagnosen wurden in der Studie nicht immer von Neurologen oder Schlafspezialisten bestätigt, schreibt der US-Neurologe Dr. Mark S. Baron in einem begleitenden Kommentar. Es könnte also vereinzelt Fehldiagnosen gegeben haben. Auch einen eindeutigen Beweis, dass das Restless-Legs-Syndrom Parkinson direkt auslöst, liefert die Untersuchung nicht.

Bereits in früheren Forschungen wurde festgestellt, dass Magnesiumoxid und Vitamin B6 die Schlafqualität und die Symptome des Restless-Legs-Syndroms deutlich verbessern, wobei Magnesium eine größere Wirksamkeit zeigte.

Mit Material von theepochtimes.org