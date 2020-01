Deutsche Firmen in Wuhan – Nach aktuellem Stand sind keine Deutschen erkrankt

Durch die Verbreitung des Coronavirus sah sich das chinesische Regime gezwungen drastische Maßnahmen zu ziehen, die auch die Wirtschaft weiter beeinflussen werden. Wuhan ist eines der größten Logistik- und Frachtverteilungszentrum im Landesinneren und mit Shanghai durch den Yangtse-Fluss verbunden. Durch die gerade begonnenen Feiertage zum chinesischen Neujahr sind viele Unternehmen ab heute ohnehin geschlossen, die Folgen werden sich wohl erst später zeigen. Doch auch Deutsche Unternehmen ziehen erste Maßnahmen.

15 Städte sind inzwischen abgeriegelt, die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen stieg inzwischen auf 830 Fälle an. Die größte Konzentration der Fälle gibt es in der Provinz Hubei.

Das Auswärtige Amt schrieb auf Anfrage der Epoch Times, es seien „für die gesamte Provinz Hubei um die 100 Deutsche mit ständigem Wohnsitz registriert“. Allerdings seien die Zahlen nur aus einer freiwilligen Liste zum Zwecke der Krisenvorsorge. Aufgrund der Feiertage nehme man an, dass sich derzeit zumindest einige dieser Personen nicht in Wuhan aufhalten würden.

Nach aktuellem Stand sind keine Deutschen betroffen

Maria Adebahr, Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärte in der heutigen Regierungspressekonferenz, dass nach aktuellem Stand keine Deutschen von dem Virus betroffen seien. Dennoch haben auch deutsche Unternehmen in China erste Maßnahmen gezogen.

Als wohl erstes Unternehmen hatte der Autozulieferer Schaeffler als Reaktion auf das Virus heute gemeldet, vorerst alle Reisen von und nach China für seine Mitarbeiter zu verbieten. Der Konzern mit insgesamt 89.000 Mitarbeitern hat acht Werke in China und neben weiteren Standorten auch ein Logistikzentrum in Wuhan. Auf Anfrage teilte uns ein Pressesprecher mit, dass keiner der sechs Mitarbeiter in Wuhan Deutsche wären. Das Zentrum wäre nach jetziger Kenntnis bis zum heutigen Feiertag noch normal in Betrieb gewesen.

Auch Firmen wie Siemens, Bosch, Webasto, Klebeband-Hersteller tesa, der Softwarehersteller SAP, Einkaufsmärkte von Metro (vier) sind alle in Wuhan vertreten.

Metro kündigte laut dem „Handelsblatt“ unter anderem an, in seinen Märkten Körpertemperatur-Kontrollpunkte einzurichten, in kürzeren Abständen zu desinfizieren, sowie die Mitarbeiter mit Mundschutz auszurüsten.

Der Softwarehersteller SAP hat es mit seinem Büro in Wuhan dort wesentlich einfacher, laut dem Blatt würden viele Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Dennoch würden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wie Informationen zum Coronavirus, Hinweise für die Vorbeugung und Notfallmaßnahmen betrifft.

Der SARS-Ausbruch im Jahr 2003 war laut Experten in Chinas Konjunktur deutlich zu spüren und auch Aktienmärkte blieben nicht stabil. So könnten auch diesmal „die potenziellen wirtschaftlichen und finanziellen Kosten könnten beträchtlich sein“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking laut „WirtschaftsWoche“.

Durch die Quarantäne der derzeit 15 Städte sind auch Tourismus und Fluggesellschaften betroffen.